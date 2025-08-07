Гороскоп на 7 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 7 августа, день насыщен на дела и внутренние переживания. Луна, растущая в Козероге, подталкивает все знаки Зодиака к дисциплине и сосредоточенности на поставленных задачах. В то же время 15-е лунные сутки — одни из самых сложных в лунном календаре. Как предупреждают астрологи, это день соблазнов, эмоциональных срывов и возможных конфликтов. Но он открывает возможности для понимания скрытых истин и обостряет интуицию.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 7 августа.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Четверг будет таким же загруженным делами, как и предыдущие дни. Времени на перерывы почти не будет. Астрологи советуют расставить приоритеты. Во второй половине дня возможно приятное общение, которое поможет снять напряжение. Полный отказ от гаджетов поможет разгрузить мозг.

Телец (21 апреля — 21 мая)

7 августа принесет Тельцам вдохновение и неожиданные идеи. Вы сможете найти нестандартное решение старой проблемы, особенно в учебе или работе. В то же время важно в этот день не поддаться соблазнам — избегайте импульсивных покупок.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов день будет смешанным: с одной стороны — прилив энергии, с другой — сильное желание пообщаться, которое может втянуть в сплетни. Астрологи предупреждают: не тратьте силы на чужие истории. Если удастся сосредоточиться на задачах, то завершите давно отложенное дело. Ближе к вечеру возможна приятная встреча.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня могут чувствовать себя уставшими еще с самого утра — сказывается эмоциональная чувствительность 15-го лунного дня. Прислушивайтесь к себе, и избегайте перегрузки. Особенно внимательными будьте к финансовым вопросам — есть риск быть обманутыми.

Лев (23 июля — 21 августа)

Четверг подарит Львам уверенность и четкое видение цели. Сегодня — ваш день, чтобы проявить себя на работе или сделать важный шаг. Однако не стоит вступать в споры — 15-е лунные сутки могут спровоцировать конфликты. Удачное время для покупок, но только полезных и необходимых.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня могут ощутить необычную бодрость — Луна, растущая в Козероге, усиливает ваше природное трудолюбие. Удастся выполнить немало задач и даже закрыть "хвосты". Но остерегайтесь перфекционизма — не все должно быть идеальным. Под вечер стоит посвятить время себе — идеально подойдет книга или прогулка.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут быть сегодня эмоционально нестабильными — один неосторожный взгляд способен вывести вас из равновесия. Причина — влияние 15-го лунного дня. Лучший вариант — работать самостоятельно, без шума и напряжения. День хорош для экономии, наведения порядка в финансах, составления планов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День не для решений "на эмоциях", только холодный расчет. Скорпионы сегодня могут почувствовать сильный внутренний толчок — это день прозрений и откровений для вас. Вы сможете раскрыть какую-то скрытую правду или наконец-то понять собственные чувства. На работе — все спокойно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День для Стрельцов будет сдержанным, но плодотворным. Вам удастся завершить то, что долго откладывали. Сплетни и споры сегодня могут особенно вас раздражать — лучше держаться в стороне. Вечером — минимум гаджетов и максимум тишины, вы заслуживаете отдыха.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги в эпицентре астрологического влияния. Вы будете максимально собраны, дисциплинированы и логичны. День замечательный для решения деловых вопросов, финансов, планирования. Но будьте внимательны к эмоциям — сегодня легко задеть других своей резкостью. Астрологи советуют сделать что-то хорошее для себя — массаж, тишина, любимое блюдо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев четверг будет днем определенной замкнутости. Вам захочется тишины, структуры, а не хаоса. Хорошо удастся работа, где требуется точность и концентрация. Астрологи советуют не принимать все близко к сердцу. Вечером возможно короткое, но вдохновляющее общение или творческое озарение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам сегодня будет тяжело эмоционально. Вы слишком чувствительны к атмосфере вокруг, а день склонен к конфликтам. Лучше всего — изолировать себя от лишнего шума, заняться рутинной работой, особенно бумагами или делами по дому. Посвятите вечер тишине или чтению. Покупки отложите — день не для шопинга.

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