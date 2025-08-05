Який знак Зодіаку почне нове життя на цьому тижні, 5-8 серпня 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Поки більшість знаків Зодіаку на цьому тижні боряться з рутиною, один представник зодіакального кола розпочинає зовсім нову главу життя, з новим натхненням та перспективами. Для нього період з 5 по 8 серпня стане точкою перезавантаження.

Хто зі знаків Зодіаку отримає великий шанс від Всесвіту почати нове життя просто зараз — дізнавайтесь у гороскопі на тиждень 5-8 серпня.

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Овен — саме ви зараз на порозі грандіозних змін. Період з 5 по 8 серпня стане для вас часом пробудження, коли ви нарешті згадаєте, хто ви є, і чого насправді хочете.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Тиждень ідеальний для рішучих ривків — зміна роботи, нові проєкти, переїзд, зміна статусу у стосунках, початок справи, на яку довго не наважувалися. Зміни, які почнуться зараз, закладуть основу на багато місяців уперед. Не дивуйтеся, якщо з вами почнуть траплятися "збіги" — доля вже поруч і дає вам важливі підказки.

Астрологи радять Овнам зосередитися на собі, дати собі право на нове. Навіть якщо інші не зрозуміють вашого вибору — це ваш шлях, і він правильний. Якщо вас тягне до чогось нового — не бійтеся зробити перший крок. Ви зараз у тій фазі, коли Всесвіт буквально штовхає вас у правильному напрямку.

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