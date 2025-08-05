Какой знак Зодиака начнет новую жизнь на этой неделе, 5-8 августа 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Пока большинство знаков Зодиака на этой неделе борются с рутиной, один представитель зодиакального круга начинает совершенно новую главу жизни, с новым вдохновением и перспективами. Для него период с 5 по 8 августа станет точкой перезагрузки.

Кто из знаков Зодиака получит большой шанс от Вселенной начать новую жизнь прямо сейчас — узнавайте в гороскопе на неделю 5-8 августа.

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Овен — именно вы сейчас на пороге грандиозных изменений. Период с 5 по 8 августа станет для вас временем пробуждения, когда вы наконец вспомните, кто вы есть, и чего на самом деле хотите.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Неделя идеальна для решительных рывков — смена работы, новые проекты, переезд, изменение статуса в отношениях, начало дела, на которое долго не решались. Изменения, которые начнутся сейчас, заложат основу на многие месяцы вперед. Не удивляйтесь, если с вами начнут случаться "совпадения" — судьба уже рядом и дает вам важные подсказки.

Астрологи советуют Овнам сосредоточиться на себе, дать себе право на новое. Даже если другие не поймут вашего выбора — это ваш путь, и он правильный. Если вас тянет к чему-то новому — не бойтесь сделать первый шаг. Вы сейчас в той фазе, когда Вселенная буквально толкает вас в правильном направлении.

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