Гороскоп на 6 січня 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 6 січня за Таро — хто отримає важливу відповідь
Вівторок, 6 січня, обіцяє стати часом гострої інтуїції та важливих рішень. Містичні карти Таро дають підказки кожному знаку Зодіаку, як прожити цей день з користю та уникнути помилок.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 6 січня 2026 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Маг"
Вам треба діяти сміливо. Не бійтеся висловлювати свої ідеї та втілювати їх у життя. Ви маєте великі шанси на успіх.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Ієрофант"
"Ієрофант" говорить, що істина народжується в спокої. Тож, не поспішайте, відповідь прийде через діалог або пораду людини, якій ви довіряєте. Обирайте те, що правильно, а не те, що популярне.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Закохані"
6 січня рішення про партнерство або дружбу стане поворотним, якщо ви будете чесні із собою. Карта дня говорить: серце й розум можуть домовитись — слухайте їхній спільний шепіт.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Колісниця"
У вівторок рух, навіть повільний, вже є перемогою. Не зупиняйтесь! "Колісниця" каже, що навіть маленька зміна в звичках або маршруті відкриє вам нову емоційну опору.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сила"
У цей вівторок ваш спокій стане гучнішим за будь-які слова — люди прислухаються до вас. Ваша впевненість працюватиме м'яко, але нездоланно, і сформує повагу оточення.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Вісімка Пентаклів"
6 січня — день, коли праця й намір перетворюються на конкретні можливості. "Вісімка Пентаклів" обіцяє хороший результат через увагу до деталей і дисципліну.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Зірка"
"Зірка" обіцяє вам у цей вівторок велику надію, яка вкаже вам вірний напрямок. Довіряйте процесу: новий погляд на мрію дасть вам план її втілення.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Місяць"
Тінь невпевненості розвіється, якщо ви не будете нічого доводити. 6 січня варто уникати припущень і дивитись лише на факти.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Самітник"
Карта дня радить вам зробити паузу 6 січня, саме це допоможе знайти правильні відповіді та досягти прориву.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Чотири Мечі"
Відпустіть надмірний контроль. Щоб здобути силу та бажання діяти, варто дати собі час на перепочинок. 6 січня — ідеальний день, щоб дозволити подіям складатись без спротиву.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Дурень"
6 січня новий старт може здаватись імпульсивним, але саме він відкриває двері до змін. Не бійтеся зробити помилку, коли ви робите перший крок.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Королева Кубків"
Кордони — це турбота про себе. Не бійтеся відмовляти, кажіть "ні", якщо відчуваєте втому чи дисбаланс. Емоційна чесність стане вашим захистом і суперсилою водночас.
