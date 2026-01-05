Гороскоп на 6 січня 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Freepik

Вівторок, 6 січня, обіцяє стати часом гострої інтуїції та важливих рішень. Містичні карти Таро дають підказки кожному знаку Зодіаку, як прожити цей день з користю та уникнути помилок.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 6 січня 2026 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

Вам треба діяти сміливо. Не бійтеся висловлювати свої ідеї та втілювати їх у життя. Ви маєте великі шанси на успіх.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Ієрофант"

"Ієрофант" говорить, що істина народжується в спокої. Тож, не поспішайте, відповідь прийде через діалог або пораду людини, якій ви довіряєте. Обирайте те, що правильно, а не те, що популярне.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

6 січня рішення про партнерство або дружбу стане поворотним, якщо ви будете чесні із собою. Карта дня говорить: серце й розум можуть домовитись — слухайте їхній спільний шепіт.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Колісниця"

У вівторок рух, навіть повільний, вже є перемогою. Не зупиняйтесь! "Колісниця" каже, що навіть маленька зміна в звичках або маршруті відкриє вам нову емоційну опору.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

У цей вівторок ваш спокій стане гучнішим за будь-які слова — люди прислухаються до вас. Ваша впевненість працюватиме м'яко, але нездоланно, і сформує повагу оточення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

6 січня — день, коли праця й намір перетворюються на конкретні можливості. "Вісімка Пентаклів" обіцяє хороший результат через увагу до деталей і дисципліну.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Зірка"

"Зірка" обіцяє вам у цей вівторок велику надію, яка вкаже вам вірний напрямок. Довіряйте процесу: новий погляд на мрію дасть вам план її втілення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Тінь невпевненості розвіється, якщо ви не будете нічого доводити. 6 січня варто уникати припущень і дивитись лише на факти.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Самітник"

Карта дня радить вам зробити паузу 6 січня, саме це допоможе знайти правильні відповіді та досягти прориву.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Чотири Мечі"

Відпустіть надмірний контроль. Щоб здобути силу та бажання діяти, варто дати собі час на перепочинок. 6 січня — ідеальний день, щоб дозволити подіям складатись без спротиву.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Дурень"

6 січня новий старт може здаватись імпульсивним, але саме він відкриває двері до змін. Не бійтеся зробити помилку, коли ви робите перший крок.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Кордони — це турбота про себе. Не бійтеся відмовляти, кажіть "ні", якщо відчуваєте втому чи дисбаланс. Емоційна чесність стане вашим захистом і суперсилою водночас.

