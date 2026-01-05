Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 6 января по Таро — кто получит важный ответ

Гороскоп на 6 января по Таро — кто получит важный ответ

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 16:43
Гороскоп на 6 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Freepik

Вторник, 6 января, обещает стать временем острой интуиции и важных решений. Мистические карты Таро дают подсказки каждому знаку Зодиака, как прожить этот день с пользой и избежать ошибок.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 6 января 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

Вам надо действовать смело. Не бойтесь высказывать свои идеи и воплощать их в жизнь. Вы имеете большие шансы на успех.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Иерофант"

"Иерофант" говорит, что истина рождается в покое. Поэтому, не спешите, ответ придет через диалог или совет человека, которому вы доверяете. Выбирайте то, что правильно, а не то, что популярно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

6 января решение о партнерстве или дружбе станет поворотным, если вы будете честны с собой. Карта дня говорит: сердце и разум могут договориться — слушайте их совместный шепот.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесница"

Во вторник движение, даже медленное, уже является победой. Не останавливайтесь! "Колесница" говорит, что даже маленькое изменение в привычках или маршруте откроет вам новую эмоциональную опору.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

В этот вторник ваше спокойствие станет громче любых слов — люди прислушиваются к вам. Ваша уверенность будет работать мягко, но непреодолимо, и сформирует уважение окружающих.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

6 января — день, когда труд и намерение превращаются в конкретные возможности. "Восьмерка Пентаклей" обещает хороший результат из-за внимания к деталям и дисциплины.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Звезда"

"Звезда" обещает вам в этот вторник большую надежду, которая укажет вам верное направление. Доверяйте процессу: новый взгляд на мечту даст вам план ее воплощения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Тень неуверенности развеется, если вы не будете ничего доказывать. 6 января стоит избегать предположений и смотреть только на факты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Отшельник"

Карта дня советует вам сделать паузу 6 января, именно это поможет найти правильные ответы и достичь прорыва.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четыре Меча"

Отпустите чрезмерный контроль. Чтобы получить силу и желание действовать, стоит дать себе время на передышку. 6 января — идеальный день, чтобы позволить событиям складываться без сопротивления.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Дурак"

6 января новый старт может показаться импульсивным, но именно он открывает двери к изменениям. Не бойтесь совершить ошибку, когда вы делаете первый шаг.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Королева Кубков"

Границы - это забота о себе. Не бойтесь отказывать, говорите "нет", если чувствуете усталость или дисбаланс. Эмоциональная честность станет вашей защитой и суперсилой одновременно.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака откроются двери к счастью в 2026 году.

Кто из знаков Зодиака встретит безумную любовь в 2026 году.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро 6 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации