Гороскоп на 6 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака

Вторник, 6 января, обещает стать временем острой интуиции и важных решений. Мистические карты Таро дают подсказки каждому знаку Зодиака, как прожить этот день с пользой и избежать ошибок.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 6 января 2026 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

Вам надо действовать смело. Не бойтесь высказывать свои идеи и воплощать их в жизнь. Вы имеете большие шансы на успех.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Иерофант"

"Иерофант" говорит, что истина рождается в покое. Поэтому, не спешите, ответ придет через диалог или совет человека, которому вы доверяете. Выбирайте то, что правильно, а не то, что популярно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

6 января решение о партнерстве или дружбе станет поворотным, если вы будете честны с собой. Карта дня говорит: сердце и разум могут договориться — слушайте их совместный шепот.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесница"

Во вторник движение, даже медленное, уже является победой. Не останавливайтесь! "Колесница" говорит, что даже маленькое изменение в привычках или маршруте откроет вам новую эмоциональную опору.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

В этот вторник ваше спокойствие станет громче любых слов — люди прислушиваются к вам. Ваша уверенность будет работать мягко, но непреодолимо, и сформирует уважение окружающих.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

6 января — день, когда труд и намерение превращаются в конкретные возможности. "Восьмерка Пентаклей" обещает хороший результат из-за внимания к деталям и дисциплины.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Звезда"

"Звезда" обещает вам в этот вторник большую надежду, которая укажет вам верное направление. Доверяйте процессу: новый взгляд на мечту даст вам план ее воплощения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Тень неуверенности развеется, если вы не будете ничего доказывать. 6 января стоит избегать предположений и смотреть только на факты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Отшельник"

Карта дня советует вам сделать паузу 6 января, именно это поможет найти правильные ответы и достичь прорыва.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четыре Меча"

Отпустите чрезмерный контроль. Чтобы получить силу и желание действовать, стоит дать себе время на передышку. 6 января — идеальный день, чтобы позволить событиям складываться без сопротивления.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Дурак"

6 января новый старт может показаться импульсивным, но именно он открывает двери к изменениям. Не бойтесь совершить ошибку, когда вы делаете первый шаг.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Королева Кубков"

Границы - это забота о себе. Не бойтесь отказывать, говорите "нет", если чувствуете усталость или дисбаланс. Эмоциональная честность станет вашей защитой и суперсилой одновременно.

