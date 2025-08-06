Гороскоп на 6 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 серпня, Місяць, що росте, перебуває у суворому Козерозі, обіцяючи нам день високих цілей, внутрішньої чистоти, самодисципліни та розвитку. 14-та місячна доба закликає працювати над собою і розставляти пріоритети. Це вдалий час для початку нових справ. Але астрологи застерігають знаки Зодіаку: емоції й капризи не на часі.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 6 серпня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнів завалить справами з головою. Телефони, списки задач, дедлайни — усе навалиться одночасно. Але саме у такому ритмі ви найпродуктивніші. Будьте уважними, щоб уникнути помилки. Вечір варто присвятити родині або просто тиші.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця середа принесе Тельцям надію. Особливо тим, хто останнім часом почувався загубленим у житті чи стосунках. День чудовий для нових починань, але тільки тих, які добре продумані. Очі краще поберегти — зробіть цифрову паузу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки можуть сьогодні втратити фокус. Увага розпорошена, ви кидаєтесь від однієї справи до іншої, а в результаті — відчуття незадоволення. Уникайте пліток, хоч і буде спокуса зануритись у чужі історії. Вечір підійде для медитації чи читання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день зажадає від Раків зібраності. Робочі задачі вимагатимуть точності, і сьогодні це вам цілком під силу. Не ігноруйте інтуїцію — одна ідея, що виникне в обід, згодом стане цінною. Важливо — зменшити час перед гаджетами, дати очам і нервовій системі спокій.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви сьогодні бадьорі та зосереджені. Середа сприятлива для великих рішень, особливо у сфері фінансів чи кар'єри. Ви можете відчути натхнення, яке штовхне до нових висот. Але все ж економія не завадить — уникайте імпульсивних витрат.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні вдасться все, що потребує уважності, розрахунків і логіки. Ви поринете в роботу або навчання і отримаєте задоволення від процесу. Водночас астрологи зазначають, що сьогодні вам добре дати собі трохи тиші ввечері.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезів чекає день натхнення і точних рішень. Якщо давно думали над важливим питанням — сьогодні можете прийти до мудрого висновку. Є шанс на приємну зустріч або повідомлення, що зігріє душу. Уникайте онлайн-шопінгу — краще перенести покупки на пізніше.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони сьогодні занадто серйозні і це добре. Ви візьметеся за давно відкладені справи і швидко приведете все до ладу. День може бути трохи емоційно "сухим", але це навіть на користь. Очі потребують відпочинку — не читайте дрібні тексти перед сном.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільців з головою затягне у світ турбот. Але ви здатні легко розкласти все по поличках, якщо не піддастеся роздратуванню. Можливі натяки на сварку — краще стримати себе. Астрологи рекомендують менше часу проводити з гаджетами й приділити увагу своєму хобі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви у своїй тарілці: робота йде, цілі ясні. Але не забувайте, що поруч є люди, яким важлива ваша підтримка. Ввечері спробуйте просто побути поряд з кимось важливим — навіть без слів.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні Водоліїв можуть захопити чужі історії та плітки. Будьте обачні — не варто вплутуватись у чужі драми. Робочі завдання варто виконувати по списку — не покладайтесь лише на пам'ять. День потребує чіткості.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні емоційно приглушені, але це не мінус, а нагода зосередитися. Ви здатні побачити суть там, де інші бачать лише поверхню. День сприяє духовним практикам, навчанню, пошуку себе. Є шанс на важливу розмову з близькою людиною. Шопінг краще відкласти — можливе розчарування.

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