Гороскоп на 6 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 6 августа, растущая Луна находится в строгом Козероге, обещая нам день высоких целей, внутренней чистоты, самодисциплины и развития. 14-е лунные сутки призывают работать над собой и расставлять приоритеты. Это удачное время для начала новых дел. Но астрологи предостерегают знаки Зодиака: эмоции и капризы не ко времени.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 6 августа.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнов завалит делами с головой. Телефоны, списки задач, дедлайны — все навалится одновременно. Но именно в таком ритме вы самые продуктивные. Будьте внимательны, чтобы избежать ошибки. Вечер стоит посвятить семье или просто тишине.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта среда принесет Тельцам надежду. Особенно тем, кто в последнее время чувствовал себя потерянным в жизни или отношениях. День замечательный для новых начинаний, но только тех, которые хорошо продуманы. Глаза лучше поберечь — сделайте цифровую паузу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы могут сегодня потерять фокус. Внимание распылено, вы бросаетесь от одного дела к другому, а в результате — ощущение неудовлетворенности. Избегайте сплетен, хоть и будет соблазн окунуться в чужие истории. Вечер подойдет для медитации или чтения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день потребует от Раков собранности. Рабочие задачи потребуют точности, и сегодня это вам вполне по силам. Не игнорируйте интуицию — одна идея, возникшая в обед, впоследствии станет ценной. Важно — уменьшить время перед гаджетами, дать глазам и нервной системе покой.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня бодры и сосредоточены. Среда благоприятна для больших решений, особенно в сфере финансов или карьеры. Вы можете почувствовать вдохновение, которое толкнет к новым высотам. Но все же экономия не помешает — избегайте импульсивных трат.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам сегодня удастся все, что требует внимательности, расчетов и логики. Вы погрузитесь в работу или учебу и получите удовольствие от процесса. В то же время астрологи отмечают, что сегодня вам хорошо дать себе немного тишины вечером.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов ждет день вдохновения и точных решений. Если давно думали над важным вопросом — сегодня можете прийти к мудрому выводу. Есть шанс на приятную встречу или сообщение, что согреет душу. Избегайте онлайн-шопинга — лучше перенести покупки на позже.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы сегодня слишком серьезны и это хорошо. Вы возьметесь за давно отложенные дела и быстро приведете все в порядок. День может быть немного эмоционально "сухим", но это даже на пользу. Глаза нуждаются в отдыхе — не читайте мелкие тексты перед сном.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцов с головой затянет в мир забот. Но вы способны легко разложить все по полочкам, если не поддадитесь раздражению. Возможны намеки на ссору — лучше сдержать себя. Астрологи рекомендуют меньше времени проводить с гаджетами и уделить внимание своему хобби.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы в своей тарелке: работа идет, цели ясны. Но не забывайте, что рядом есть люди, которым важна ваша поддержка. Вечером попробуйте просто побыть рядом с кем-то важным — даже без слов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолеев могут увлечь чужие истории и сплетни. Будьте осмотрительны — не стоит ввязываться в чужие драмы. Рабочие задачи следует выполнять по списку — не полагайтесь только на память. День требует четкости.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня эмоционально приглушены, но это не минус, а возможность сосредоточиться. Вы способны увидеть суть там, где другие видят лишь поверхность. День способствует духовным практикам, обучению, поиску себя. Есть шанс на важный разговор с близким человеком. Шопинг лучше отложить — возможно разочарование.

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