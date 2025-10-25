Гороскоп на 25 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 жовтня, на небі панує Місяць, що росте у знаку Стрільця, заряджаючи нас прагненням до стабільності, навчання та мудрості. Водночас п'ята місячна доба несе багато спокус і вимагає уважності до того, яку інформацію ви сприймаєте та кому довіряєте. Тому астрологи радять знакам Зодіаку не поспішати з новими починаннями, а зосередитися на тому, що вже розпочато.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 25 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Субота може принести вам нові ідеї, але не поспішайте реалізовувати їх одразу. Астрологи радять спершу все добре обдумати — сьогодні потрібна не дія, а стратегія.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вам може здаватися, що хтось намагається відвернути вас від головної мети. Не дозволяйте емоціям керувати вами — довіряйте лише фактам і власному досвіду.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День сприятливий для навчання, отримання нових знань і легкого спілкування. Але будьте обережні з плітками — не все, що почуєте, є правдою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви можете гостро відчувати емоційні коливання, тому астрологи радять побути вдома або поруч із людьми, яким довіряєте. Це чудовий час для відновлення гармонії у душі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ята місячна доба змусить вас звернути увагу на оточення — не всі, хто поруч, бажають вам добра. Використайте цей день, щоб розібратися, хто дійсно підтримує вас, а хто лише відволікає.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Субота принесе роздуми про майбутнє і бажання щось змінити у звичному житті. Не варто різко діяти — краще складіть план і рухайтеся крок за кроком.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам варто уникати зайвих суперечок, особливо з близькими. День сприятливий для відпочинку, читання, вивчення нового — будь-яка інформація сьогодні засвоюється легко.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Енергія дня може бути мінливою: від натхнення до роздратування — один крок. Астрологи радять направити її у творчість або спорт, щоб уникнути напруги.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Місяць у вашому знаку підсилює бажання навчати або ділитися досвідом. Субота чудово підходить для того, щоб надихнути інших, але пам'ятайте — поради варто давати лише тим, хто їх просить.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви можете відчути, що світ навколо став спокійнішим — використайте це для саморозвитку. Не беріть на себе забагато справ, краще зробіть паузу й відновіть сили.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День може принести несподівану зустріч або розмову, яка допоможе вам подивитися на ситуацію під новим кутом. Прислухайтеся до людей, але приймайте рішення самостійно.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Субота підходить для відновлення душевного спокою та очищення від зайвих думок. Не беріться за складні справи — дозвольте собі трохи мрій і тиші, це дасть внутрішній баланс.

