Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 25 жовтня — день спокус та ризику бути обманутим

Гороскоп на 25 жовтня — день спокус та ризику бути обманутим

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 07:06
Оновлено: 06:37
Гороскоп на 25 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 жовтня, на небі панує Місяць, що росте у знаку Стрільця, заряджаючи нас прагненням до стабільності, навчання та мудрості. Водночас п'ята місячна доба несе багато спокус і вимагає уважності до того, яку інформацію ви сприймаєте та кому довіряєте. Тому астрологи радять знакам Зодіаку не поспішати з новими починаннями, а зосередитися на тому, що вже розпочато.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 25 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Субота може принести вам нові ідеї, але не поспішайте реалізовувати їх одразу. Астрологи радять спершу все добре обдумати — сьогодні потрібна не дія, а стратегія.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вам може здаватися, що хтось намагається відвернути вас від головної мети. Не дозволяйте емоціям керувати вами — довіряйте лише фактам і власному досвіду.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День сприятливий для навчання, отримання нових знань і легкого спілкування. Але будьте обережні з плітками — не все, що почуєте, є правдою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви можете гостро відчувати емоційні коливання, тому астрологи радять побути вдома або поруч із людьми, яким довіряєте. Це чудовий час для відновлення гармонії у душі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ята місячна доба змусить вас звернути увагу на оточення — не всі, хто поруч, бажають вам добра. Використайте цей день, щоб розібратися, хто дійсно підтримує вас, а хто лише відволікає.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Субота принесе роздуми про майбутнє і бажання щось змінити у звичному житті. Не варто різко діяти — краще складіть план і рухайтеся крок за кроком.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам варто уникати зайвих суперечок, особливо з близькими. День сприятливий для відпочинку, читання, вивчення нового — будь-яка інформація сьогодні засвоюється легко.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Енергія дня може бути мінливою: від натхнення до роздратування — один крок. Астрологи радять направити її у творчість або спорт, щоб уникнути напруги.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Місяць у вашому знаку підсилює бажання навчати або ділитися досвідом. Субота чудово підходить для того, щоб надихнути інших, але пам'ятайте — поради варто давати лише тим, хто їх просить.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви можете відчути, що світ навколо став спокійнішим — використайте це для саморозвитку. Не беріть на себе забагато справ, краще зробіть паузу й відновіть сили.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День може принести несподівану зустріч або розмову, яка допоможе вам подивитися на ситуацію під новим кутом. Прислухайтеся до людей, але приймайте рішення самостійно.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Субота підходить для відновлення душевного спокою та очищення від зайвих думок. Не беріться за складні справи — дозвольте собі трохи мрій і тиші, це дасть внутрішній баланс.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Який знак Зодіаку досягне справжнього успіху у важливій справі до кінця тижня.

Хто почує неприємну правду до кінця жовтня.

Які знаки Зодіаку вирішать фінансові проблеми до 5 листопада.

Яким знакам Зодіаку ретроградний Юпітер от-от принесе сюрпризи.

Які знаки Зодіаку знайдуть істинне призначення у рік Коня 2026.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 25 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації