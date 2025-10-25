Гороскоп на 25 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 25 октября, на небе царит Луна, растущая в знаке Стрельца, заряжая нас стремлением к стабильности, обучению и мудрости. В то же время пятые лунные сутки несут много соблазнов и требуют внимательности к тому, какую информацию вы воспринимаете и кому доверяете. Поэтому астрологи советуют знакам Зодиака не спешить с новыми начинаниями, а сосредоточиться на том, что уже начато.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту субботу, 25 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Суббота может принести вам новые идеи, но не спешите реализовывать их сразу. Астрологи советуют сначала все хорошо обдумать — сегодня нужно не действие, а стратегия.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам может казаться, что кто-то пытается отвлечь вас от главной цели. Не позволяйте эмоциям управлять вами — доверяйте только фактам и собственному опыту.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День благоприятен для обучения, получения новых знаний и легкого общения. Но будьте осторожны со сплетнями — не все, что услышите, является правдой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете остро ощущать эмоциональные колебания, поэтому астрологи советуют побыть дома или рядом с людьми, которым доверяете. Это отличное время для восстановления гармонии в душе.

Лев (23 июля — 21 августа)

Пятые лунные сутки заставят вас обратить внимание на окружение — не все, кто рядом, желают вам добра. Используйте этот день, чтобы разобраться, кто действительно поддерживает вас, а кто лишь отвлекает.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Суббота принесет размышления о будущем и желание что-то изменить в привычной жизни. Не стоит резко действовать — лучше составьте план и двигайтесь шаг за шагом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам стоит избегать лишних споров, особенно с близкими. День благоприятен для отдыха, чтения, изучения нового — любая информация сегодня усваивается легко.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Энергия дня может быть переменчивой: от вдохновения до раздражения — один шаг. Астрологи советуют направить ее в творчество или спорт, чтобы избежать напряжения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Луна в вашем знаке усиливает желание обучать или делиться опытом. Суббота прекрасно подходит для того, чтобы вдохновить других, но помните — советы стоит давать только тем, кто их просит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете почувствовать, что мир вокруг стал спокойнее — используйте это для саморазвития. Не берите на себя много дел, лучше сделайте паузу и восстановите силы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может принести неожиданную встречу или разговор, который поможет вам посмотреть на ситуацию под новым углом. Прислушивайтесь к людям, но принимайте решения самостоятельно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Суббота подходит для восстановления душевного спокойствия и очищения от лишних мыслей. Не беритесь за сложные дела — позвольте себе немного мечтаний и тишины, это даст внутренний баланс.

