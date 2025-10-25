Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 25 октября — день соблазнов и риска быть обманутым

Гороскоп на 25 октября — день соблазнов и риска быть обманутым

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 07:06
обновлено: 06:37
Гороскоп на 25 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 25 октября, на небе царит Луна, растущая в знаке Стрельца, заряжая нас стремлением к стабильности, обучению и мудрости. В то же время пятые лунные сутки несут много соблазнов и требуют внимательности к тому, какую информацию вы воспринимаете и кому доверяете. Поэтому астрологи советуют знакам Зодиака не спешить с новыми начинаниями, а сосредоточиться на том, что уже начато.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту субботу, 25 октября.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Суббота может принести вам новые идеи, но не спешите реализовывать их сразу. Астрологи советуют сначала все хорошо обдумать — сегодня нужно не действие, а стратегия.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам может казаться, что кто-то пытается отвлечь вас от главной цели. Не позволяйте эмоциям управлять вами — доверяйте только фактам и собственному опыту.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День благоприятен для обучения, получения новых знаний и легкого общения. Но будьте осторожны со сплетнями — не все, что услышите, является правдой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете остро ощущать эмоциональные колебания, поэтому астрологи советуют побыть дома или рядом с людьми, которым доверяете. Это отличное время для восстановления гармонии в душе.

Лев (23 июля — 21 августа)

Пятые лунные сутки заставят вас обратить внимание на окружение — не все, кто рядом, желают вам добра. Используйте этот день, чтобы разобраться, кто действительно поддерживает вас, а кто лишь отвлекает.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Суббота принесет размышления о будущем и желание что-то изменить в привычной жизни. Не стоит резко действовать — лучше составьте план и двигайтесь шаг за шагом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам стоит избегать лишних споров, особенно с близкими. День благоприятен для отдыха, чтения, изучения нового — любая информация сегодня усваивается легко.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Энергия дня может быть переменчивой: от вдохновения до раздражения — один шаг. Астрологи советуют направить ее в творчество или спорт, чтобы избежать напряжения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Луна в вашем знаке усиливает желание обучать или делиться опытом. Суббота прекрасно подходит для того, чтобы вдохновить других, но помните — советы стоит давать только тем, кто их просит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете почувствовать, что мир вокруг стал спокойнее — используйте это для саморазвития. Не берите на себя много дел, лучше сделайте паузу и восстановите силы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может принести неожиданную встречу или разговор, который поможет вам посмотреть на ситуацию под новым углом. Прислушивайтесь к людям, но принимайте решения самостоятельно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Суббота подходит для восстановления душевного спокойствия и очищения от лишних мыслей. Не беритесь за сложные дела — позвольте себе немного мечтаний и тишины, это даст внутренний баланс.

Также делимся другими астрологическими прогнозами

Какой знак Зодиака достигнет настоящего успеха в важном деле до конца недели.

Кто услышит неприятную правду до конца октября.

Какие знаки Зодиака решат финансовые проблемы до 5 ноября.

Каким знакам Зодиака ретроградный Юпитер вот-вот принесет сюрпризы.

Какие знаки Зодиака найдут истинное предназначение в год Лошади 2026.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 25 октября
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации