Гороскоп на 23 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 жовтня, енергія Місяця, що росте, у знаку Скорпіона пробуджує внутрішню силу, але водночас може піднімати на поверхню приховані емоції. Третя місячна доба — час, коли не можна стояти на місці: Всесвіт підштовхує до дій, початку нових справ, рішучості, звільнення від слабкостей та залежностей, відпускання всього, що тягне назад. Астрологи наголошують, якщо цього дня не спрямувати енергію у дію, вона може перетворитися на саморуйнування.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні у вас з'явиться бажання все змінити — і це добре, якщо ви не діятимете імпульсивно. Використайте цей день, щоб звільнитися від старих звичок, які стримують розвиток.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваші емоції сьогодні можуть бути надто сильними, тож не поспішайте робити висновки. Краще спрямувати енергію на корисну діяльність або фізичну активність — це допоможе зняти напругу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви можете відчути потребу сказати те, що давно приховували. Зірки радять говорити чесно, але обережно, адже слова сьогодні мають особливу силу впливу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Місяць у Скорпіоні загострює інтуїцію — довіряйте відчуттям. Якщо прислухаєтеся до внутрішнього голосу, знайдете рішення старої проблеми й зможете уникнути конфлікту.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні енергії вистачить на все, але головне — не витрачайте її на дрібниці. Астрологи радять зосередитися на важливому завданні, яке давно відкладаєте, і зробити перший рішучий крок.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ваш перфекціонізм може стати і перевагою, і пасткою. Знайдіть баланс між прагненням до ідеалу та прийняттям реальності — тоді цей четвер принесе гармонію та ясність.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні варто прислухатися не до чужих думок, а до власного серця. Уникайте сумнівів і вагань — Місяць у Скорпіоні вимагає рішучості та внутрішньої чесності.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День сповнений глибини та сили, і ви це відчуєте найгостріше. Якщо направите енергію у творчість або саморозвиток, зможете досягти прориву, якого чекали давно.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Можуть виникнути емоційні суперечності або конфлікти, але не поспішайте їх роздувати. Краще зробіть паузу, обдумайте ситуацію, і лише потім дійте — тоді все складеться на вашу користь.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні варто зробити ревізію свого життя — відносин, цілей, звичок. Якщо чесно подивитеся на те, що заважає вам рухатися вперед, зможете нарешті це змінити.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваша енергія сьогодні може стрибати від ентузіазму до роздратування. Знайдіть вихід через рух, творчість або нову ідею — це допоможе спрямувати сили у щось конструктивне.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні важливо не тікати від емоцій, а розуміти їх. Якщо дозволите собі чесно прожити цей день, отримаєте підказку від інтуїції, куди рухатися далі.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Кому зі знаків Зодіаку цей тиждень відкриває двері до успіху.

Хто зі знаків Зодіаку дізнається неприємну правду до 29 жовтня.

Кого накриє хвилею натхнення у жовтні.

Хто зі знаків Зодіаку вирішить фінансові проблеми до 5 листопада.

Які знаки Зодіаку змінять долю у 2026 році.