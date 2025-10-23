Гороскоп на 23 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 23 октября, энергия растущей Луны в знаке Скорпиона пробуждает внутреннюю силу, но в то же время может поднимать на поверхность скрытые эмоции. Третьи лунные сутки — время, когда нельзя стоять на месте: Вселенная подталкивает к действиям, началу новых дел, решительности, освобождению от слабостей и зависимостей, отпусканию всего, что тянет назад. Астрологи отмечают, если в этот день не направить энергию в действие, она может превратиться в саморазрушение.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня у вас появится желание все изменить — и это хорошо, если вы не будете действовать импульсивно. Используйте этот день, чтобы освободиться от старых привычек, которые сдерживают развитие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваши эмоции сегодня могут быть слишком сильными, поэтому не спешите делать выводы. Лучше направить энергию на полезную деятельность или физическую активность — это поможет снять напряжение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы можете почувствовать потребность сказать то, что давно скрывали. Звезды советуют говорить честно, но осторожно, ведь слова сегодня имеют особую силу воздействия.

Рак (22 июня — 22 июля)

Луна в Скорпионе обостряет интуицию — доверяйте ощущениям. Если прислушаетесь к внутреннему голосу, найдете решение старой проблемы и сможете избежать конфликта.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня энергии хватит на все, но главное — не тратьте ее по пустякам. Астрологи советуют сосредоточиться на важной задаче, которую давно откладываете, и сделать первый решительный шаг.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваш перфекционизм может стать и преимуществом, и ловушкой. Найдите баланс между стремлением к идеалу и принятием реальности — тогда этот четверг принесет гармонию и ясность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня стоит прислушиваться не к чужим мнениям, а к собственному сердцу. Избегайте сомнений и колебаний — Луна в Скорпионе требует решительности и внутренней честности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День полон глубины и силы, и вы это почувствуете острее всего. Если направите энергию в творчество или саморазвитие, сможете достичь прорыва, которого ждали давно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Могут возникнуть эмоциональные противоречия или конфликты, но не спешите их раздувать. Лучше сделайте паузу, обдумайте ситуацию, и лишь потом действуйте — тогда все сложится в вашу пользу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня стоит сделать ревизию своей жизни — отношений, целей, привычек. Если честно посмотрите на то, что мешает вам двигаться вперед, сможете наконец-то это изменить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша энергия сегодня может прыгать от энтузиазма до раздражения. Найдите выход через движение, творчество или новую идею — это поможет направить силы во что-то конструктивное.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня важно не убегать от эмоций, а понимать их. Если позволите себе честно прожить этот день, получите подсказку от интуиции, куда двигаться дальше.

