Гороскоп за картами Таро на 22 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 22 липня, — день, який обіцяє бути активним і сповненим ідей, адже Місяць перебуває у допитливому та легкому знаку Близнюків. Для когось зі знаків Зодіаку — це слушний момент для нових знайомств, для когось — час сказати "так" можливості, яка давно вас чекає. А карти Таро підкажуть, у якому напрямку краще рухатися, де вас чекає підтримка, а де — слід бути обачнішими.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 22 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Цей день може подарувати Овнам приємний сюрприз у матеріальній сфері — нову пропозицію, прибуток або ресурс, який стане у пригоді. Карта дня радить бути відкритими до шансів і не боятися сказати "так" грошовим ідеям.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Ви здатні впоратися з будь-якою ситуацією, навіть якщо на перший погляд вона здається незручною чи неприємною. Ваша м'якість — це сила. День сприятливий для переговорів і самоствердження.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Події прискорюються, і важливо не розгубити фокус. День буде активним, особливо у сфері комунікації. Встигніть відповісти на важливі повідомлення — хтось чекає на вашу реакцію.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Відлюдник"

Можливо, вам знадобиться трохи дистанціюватися від метушні навколо, аби краще почути свій внутрішній голос. День підходить для саморефлексії та вирішення особистих питань.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператриця"

Це день розквіту, комфорту та можливості проявити себе у творчості. Ваша харизма сьогодні на висоті — скористайтеся нею, щоб налагодити стосунки або запустити новий проєкт.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Можуть дати про себе знати старі образи або розчарування. Але замість того, щоб застрягати у минулому, Таро радить подивитися на те, що залишилося поруч. Там і буде ваше джерело сили.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колісниця"

У вас з'явиться енергія для рішучих кроків. Навіть якщо ви не все продумали до дрібниць — дійте. Цей день сприяє перемогам, особливо у справах, які вимагають мужності та наполегливості.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Ви у процесі майстерного відточування навичок. День підходить для праці, навчання та завершення складних завдань. Карта дня підказує: не ігноруйте деталі — саме в них ваш успіх.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Закохані"

Постане важливе питання вибору. Це може стосуватися як особистого життя, так і роботи. Прислухайтеся до серця — воно підкаже, куди рухатися далі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Пора залишити за собою емоційний вантаж. День ідеальний для внутрішнього очищення та переходу на новий рівень. Подумайте про те, що вам заважає — і попрощайтеся з цим.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Ви стоїте на порозі нового етапу, але ще трохи вагаєтесь. Карта дня радить не поспішати, але й не зволікати — плануйте, збирайте інформацію та визначайте вектор руху.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Це день задоволення та емоційної гармонії. Ви можете отримати приємну звістку, довгоочікувану відповідь або просто знайти час для того, що приносить радість.

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