Гороскоп по картам Таро на 22 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 22 июля, — день, который обещает быть активным и полным идей, ведь Луна находится в любознательном и легком знаке Близнецов. Для кого-то из знаков Зодиака — это подходящий момент для новых знакомств, для кого-то — время сказать "да" возможности, которая давно вас ждет. А карты Таро подскажут, в каком направлении лучше двигаться, где вас ждет поддержка, а где — следует быть осмотрительнее.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 22 июля 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 22 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Этот день может подарить Овнам приятный сюрприз в материальной сфере — новое предложение, прибыль или ресурс, который пригодится. Карта дня советует быть открытыми к шансам и не бояться сказать "да" денежным идеям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Вы способны справиться с любой ситуацией, даже если на первый взгляд она кажется неудобной или неприятной. Ваша мягкость — это сила. День благоприятен для переговоров и самоутверждения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

События ускоряются, и важно не растерять фокус. День будет активным, особенно в сфере коммуникации. Успейте ответить на важные сообщения — кто-то ждет вашей реакции.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Отшельник"

Возможно, вам понадобится немного дистанцироваться от суеты вокруг, чтобы лучше услышать свой внутренний голос. День подходит для саморефлексии и решения личных вопросов.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Императрица"

Это день расцвета, комфорта и возможности проявить себя в творчестве. Ваша харизма сегодня на высоте — воспользуйтесь ею, чтобы наладить отношения или запустить новый проект.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Могут дать о себе знать старые обиды или разочарования. Но вместо того, чтобы застревать в прошлом, Таро советует посмотреть на то, что осталось рядом. Там и будет ваш источник силы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесница"

У вас появится энергия для решительных шагов. Даже если вы не все продумали до мелочей — действуйте. Этот день способствует победам, особенно в делах, которые требуют мужества и настойчивости.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Вы в процессе мастерского оттачивания навыков. День подходит для работы, обучения и завершения сложных задач. Карта дня подсказывает: не игнорируйте детали — именно в них ваш успех.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Влюбленные"

Встанет важный вопрос выбора. Это может касаться как личной жизни, так и работы. Прислушайтесь к сердцу — оно подскажет, куда двигаться дальше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Пора оставить за собой эмоциональный груз. День идеален для внутреннего очищения и перехода на новый уровень. Подумайте о том, что вам мешает — и попрощайтесь с этим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Вы стоите на пороге нового этапа, но еще немного колеблетесь. Карта дня советует не спешить, но и не медлить — планируйте, собирайте информацию и определяйте вектор движения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это день удовольствия и эмоциональной гармонии. Вы можете получить приятное известие, долгожданный ответ или просто найти время для того, что приносит радость.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака ждут судьбоносные события до конца июля по Таро.

Напомним, мы делились, какие знаки Зодиака, по прогнозу Таро, найдут новую работу летом 2025 года.

Также мы рассказывали, какие знаки Зодиака до конца июля рискуют потерять деньги по предсказанию карт Таро.