Гороскоп на 21 червня 2025 — що чекає на кожен знак Зодіаку на літнє сонцестояння

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні особлива субота, адже 21 червня ми зустрічаємо літнє сонцестояння — один із найсильніших енергетичних днів у році. Спадний Місяць у знаку Тельця символізує стабільність і умиротворення, допоможе нам зупинитись, прислухатись до себе і відчути ґрунт під ногами. Водночас триває 26-та місячна доба, яка потребує обережності у словах, діях та фінансових рішеннях. Астрологи наголошують усім знакам Зодіаку варто провести цей час у гармонії з природою, з рідними або наодинці з собою — і тоді літнє сонцестояння подарує силу, натхнення та нові внутрішні відкриття.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 21 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам знадобиться терпіння. День пройде під знаком роздумів і внутрішнього спокою, тож не поспішайте. Хоча це літнє сонцестояння, енергії буде менше, ніж зазвичай — Всесвіт ніби спеціально вас зупиняє, щоб ви нарешті зробили паузу. Вечір сприятливий для душевної розмови з близькою людиною або для планування майбутніх цілей.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

У вас сьогодні просто ідеальна субота. Місяць у Тельці надає вам стабільності, гармонії та внутрішнього задоволення. Вас можуть порадувати приємні побутові справи, покупки або зустрічі в затишному колі. Вечір ідеальний для ароматної ванни, келиха вина або медитації на світанку чи заході сонця. Астрологи радять: насолоджуйтесь моментом.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша звична активність сьогодні трохи зменшиться — і це на краще. Займіться справами, які давно відкладали, особливо домашніми. Можливі несподівані новини — хтось із минулого нагадає про себе. Ввечері можуть з'явитися приємні романтичні емоції.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця субота, 21 червня, відкриває перед вами потужний духовний портал. Астрологи вважають, що день літнього сонцестояння особливо сприятливий для водних знаків. Займіться медитацією, перегляньте життєві цілі, напишіть собі листа в майбутнє. Увечері можлива несподівана розмова, яка змінить думку про близьку людину.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні для Левів буде несоподівано тихий день. Енергія ніби сховалася, і це сигнал: потрібно відпочити. Присвятіть день сім'ї, подивіться старі фото, зателефонуйте близьким. Астрологи радять уникати активних фінансових операцій — 26-та місячна доба не про великі кроки. Вечір подарує нові ідеї для майбутніх проєктів або захоплень.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні — день вашої сили. Ви вмієте цінувати практичність, а Місяць у Тельці дає вам особливу ясність у буденних справах. Ідеально — зайнятись домашніми справами, садом, готуванням, прибиранням. Ваш спокій та зосередженість сьогодні надихатимуть інших. Увечері можливе романтичне побачення або приємний сюрприз.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день не про баланс, а про внутрішню трансформацію. Ви можете відчути потребу усамітнитися, відсторонитись від звичних справ. Астрологи радять: якщо є змога, проведіть частину дня в парку або на природі. Літнє сонцестояння — чудовий момент, щоб переоцінити життєві пріоритети. Вечір обіцяє несподівані ідеї та натхнення.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У вас сьогодні емоційна глибина — як океан. Можливі сильні переживання, особливо пов’язані з особистими стосунками. Уникайте з'ясування стосунків — у цей час люди надто вразливі. День сприятливий для читання, медитації, творчості. А ввечері — шанс на відверту розмову, яка змінить вашу думку про себе чи близьку людину.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день наповнений філософським настроєм. Ви сьогодні особливо чутливі до тонких енергій, а астрологи кажуть: саме вам варто загадати бажання на світанку. День принесе цікаві новини або несподівану можливість. Уникайте імпульсивних покупок. Вечір пройде легко, можлива зустріч із веселою компанією чи приємною пригодою.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Субота, 21 червня, пройде у звичному для вас дусі — спокій, порядок, контроль. Але саме сьогодні зірки радять вам трошки відпустити ситуацію й дозволити собі слабкість. Можливий прорив у розумінні себе. День ідеальний для духовних практик або прогулянки у лісі. Увечері — час для кохання або родинного затишку.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День може початись із неочікуваних новин або змін планів. Не чиніть опір — все веде вас до потрібного місця. Астрологи кажуть, що літнє сонцестояння активізує вашу інтуїцію. Ви можете знайти натхнення у найнеочікуванішому місці. Увечері можливий дзвінок або зустріч, яка змінить настрій у позитивний бік.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для вас це магічний день. Сонцестояння діє особливо сильно на чутливі знаки — використайте цей шанс для медитації, очищення, водних практик. Можна загадати бажання на воду або зробити ритуал на гармонію. Уникайте шумних компаній. Вечір — ідеальний для кохання, душевних розмов і натхнення.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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