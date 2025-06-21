Гороскоп на 21 июня 2025 — что ждет каждый знак Зодиака на летнее солнцестояние

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня особая суббота, ведь 21 июня мы встречаем летнее солнцестояние — один из самых сильных энергетических дней в году. Луна в знаке Тельца символизирует стабильность и умиротворение, поможет нам остановиться, прислушаться к себе и почувствовать почву под ногами. В то же время продолжаются 26-е лунные сутки, которые требуют осторожности в словах, действиях и финансовых решениях. Астрологи отмечают всем знакам Зодиака стоит провести это время в гармонии с природой, с родными или наедине с собой — и тогда летнее солнцестояние подарит силу, вдохновение и новые внутренние открытия.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 21 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам понадобится терпение. День пройдет под знаком размышлений и внутреннего спокойствия, так что не спешите. Хотя это летнее солнцестояние, энергии будет меньше, чем обычно — Вселенная будто специально вас останавливает, чтобы вы наконец сделали паузу. Вечер благоприятен для душевного разговора с близким человеком или для планирования будущих целей.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

У вас сегодня просто идеальная суббота. Луна в Тельце придает вам стабильности, гармонии и внутреннего удовлетворения. Вас могут порадовать приятные бытовые дела, покупки или встречи в уютном кругу. Вечер идеален для ароматной ванны, бокала вина или медитации на рассвете или закате. Астрологи советуют: наслаждайтесь моментом.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша привычная активность сегодня немного уменьшится — и это к лучшему. Займитесь делами, которые давно откладывали, особенно домашними. Возможны неожиданные новости — кто-то из прошлого напомнит о себе. Вечером могут появиться приятные романтические эмоции.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота, 21 июня, открывает перед вами мощный духовный портал. Астрологи считают, что день летнего солнцестояния особенно благоприятен для водных знаков. Займитесь медитацией, пересмотрите жизненные цели, напишите себе письмо в будущее. Вечером возможен неожиданный разговор, который изменит мнение о близком человеке.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня для Львов будет несопоставимо тихий день. Энергия будто спряталась, и это сигнал: нужно отдохнуть. Посвятите день семье, посмотрите старые фото, позвоните близким. Астрологи советуют избегать активных финансовых операций — 26-е лунные сутки не про большие шаги. Вечер подарит новые идеи для будущих проектов или увлечений.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня — день вашей силы. Вы умеете ценить практичность, а Луна в Тельце дает вам особую ясность в будничных делах. Идеально — заняться домашними делами, садом, готовкой, уборкой. Ваше спокойствие и сосредоточенность сегодня будут вдохновлять других. Вечером возможно романтическое свидание или приятный сюрприз.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день не о балансе, а о внутренней трансформации. Вы можете почувствовать потребность уединиться, отстраниться от привычных дел. Астрологи советуют: если есть возможность, проведите часть дня в парке или на природе. Летнее солнцестояние — отличный момент, чтобы переоценить жизненные приоритеты. Вечер обещает неожиданные идеи и вдохновение.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас сегодня эмоциональная глубина — как океан. Возможны сильные переживания, особенно связанные с личными отношениями. Избегайте выяснения отношений — в это время люди слишком уязвимы. День благоприятен для чтения, медитации, творчества. А вечером — шанс на откровенный разговор, который изменит ваше мнение о себе или близком человеке.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день наполнен философским настроением. Вы сегодня особенно чувствительны к тонким энергиям, а астрологи говорят: именно вам стоит загадать желание на рассвете. День принесет интересные новости или неожиданную возможность. Избегайте импульсивных покупок. Вечер пройдет легко, возможна встреча с веселой компанией или приятным приключением.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Суббота, 21 июня, пройдет в привычном для вас духе — спокойствие, порядок, контроль. Но именно сегодня звезды советуют вам немножко отпустить ситуацию и позволить себе слабость. Возможен прорыв в понимании себя. День идеален для духовных практик или прогулки в лесу. Вечер — время для любви или семейного уюта.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может начаться с неожиданных новостей или изменений планов. Не сопротивляйтесь — все ведет вас к нужному месту. Астрологи говорят, что летнее солнцестояние активизирует вашу интуицию. Вы можете найти вдохновение в самом неожиданном месте. Вечером возможен звонок или встреча, которая изменит настроение в положительную сторону.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для вас это магический день. Солнцестояние действует особенно сильно на чувствительные знаки — используйте этот шанс для медитации, очищения, водных практик. Можно загадать желание на воду или сделать ритуал на гармонию. Избегайте шумных компаний. Вечер — идеален для любви, душевных разговоров и вдохновения.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, кто из знаков Зодиака откроет двери в новую жизнь 21 июня 2025 года.

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