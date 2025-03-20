Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 березня, пройде під впливом спадного Місяця у Стрільці. Після складних днів Скорпіона усі знаки Зодіаку отримають свіжий ковток повітря. Цей четвер принесе ясність та спокій. Астрологи кажуть, що дата буде сприятливою для масштабного планування, ухвалення важливих рішень, пошуку нових кар'єрних можливостей, навчання та саморозвитку.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 20 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни будуть достатньо енергійними. День буде сприятливий для стратегічного планування та нових ідей. Ви можете отримати пропозицію, яка відкриє перед вами нові перспективи. Вечір ідеально підходить для приємного спілкування або саморозвитку.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям цей четвер принесе стабільність та спокій. Ви будете відчувати потребу навести лад у своїх справах і подумати про майбутнє. Астрологи радять звернути увагу на фінансове планування — сьогодні можна робити великі покупки. Також вдалий час для зміцнення зв'язків із впливовими людьми. Вечір найкраще провести в колі рідних.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день сприятливий для навчання, отримання нових знань та корисних знайомств. Ваша природна допитливість сьогодні приведе до цікавих відкриттів. Астрологи радять не витрачати енергію на дрібниці, а зосередитися на глобальних цілях. Вечір чудово підходить для спілкування з друзями.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні захочеться спокою та впорядкованості. День сприяє обмірковуванню майбутнього і прийняттю важливих рішень. Успіх буде супроводжувати тих, хто не боїться змін. Можливо, вам доведеться дати комусь пораду або стати підтримкою для близьких. Вечір принесе можливість відпочити та знайти гармонію.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви отримають можливості для кар'єрного зростання. Удача буде на вашому боці, якщо ви правильно використаєте цей день. Головне — бути ініціативними та не боятися брати на себе відповідальність. Вечір підходить для творчих занять або зустрічі з однодумцями.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День підходить для роботи над великими проєктами та довгостроковими планами. Ви можете отримати важливу інформацію, яка допоможе у професійному розвитку. Астрологи радять не витрачати час на дрібні справи, а зосередитися на головному. Також варто приділити увагу здоров'ю. Вечір буде ідеальним для читання або роздумів.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Четвер принесе вам натхнення та бажання поділитися своїм досвідом з іншими. Це гарний день для співпраці, переговорів та обміну ідеями. Ваше вміння знайти компроміс сьогодні особливо стане в пригоді. Вечір сприятливий для творчих занять та духовних практик.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні варто зайнятися питаннями кар'єри та фінансів. Також для Скорпіонів цей четвер, 20 березня, сприятливий для аналізу ситуацій та ухвалення стратегічних рішень. Ви відчуєте внутрішню силу і впевненість у собі. Астрологи радять не витрачати енергію на непотрібні суперечки. Вечір найкраще провести в розслабленій атмосфері.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви відчуєте приплив енергії та мотивації для нових звершень. Це чудовий час для навчання, подорожей та ухвалення важливих рішень. Ваші ідеї будуть знаходити підтримку, а обставини складатимуться на вашу користь. Вечір ідеальний для приємного спілкування та веселого відпочинку.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Четвер, 20 березня, принесе вам можливість переглянути свої пріоритети та навести лад у фінансах. Ви будете прагнути стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Астрологи радять використати цей день для планування майбутніх проєктів. Можливі цікаві знайомства, які виявляться корисними у майбутньому. Вечір найкраще провести у спокійній атмосфері.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День відкриває перед вами нові перспективи. Ви можете отримати несподівану пропозицію або знайти цікаву ідею для розвитку. Сьогодні варто прислухатися до порад, адже вони можуть виявитися дуже корисними. Вечір сприятливий для саморозвитку та навчання.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Четвер принесе вам гармонію та спокій. Ви будете відчувати потребу у впорядкованості та стабільності. День сприятливий для спілкування з близькими та вирішення особистих справ. Вечір варто провести у розслабленій атмосфері, насолоджуючись приємними моментами.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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