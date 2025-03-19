Ретроградний Меркурій 2025 — які знаки Зодіаку ризикують втратити роботу

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій, який розпочався 15 березня і триватиме до 7 квітня, суттєво впливатиме на комунікації, фінанси та кар'єру. Зросте ризик неправильних рішень, конфліктів і плутанини у справах. Якщо більшість представників зодіакального кола зможуть витримати цей удар, то для трьох знаків Зодіаку період може виявитися фатальним.

Хто зі знаків Зодіаку ризикує у період ретроградного Меркурія втратити роботу та занапастити кар'єру, дізнавайтесь у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Близнюки

Близнюкам доведеться бути особливо уважними у робочих питаннях. Ваша репутація може опинитися під загрозою через необачні слова або дії. Ризик конфліктів з колегами та керівництвом буде високим, тому важливо не дозволяти емоціям брати гору, не припускатися помилок і виконувати всі завдання вчасно.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Діва

Діви можуть зіткнутися з непорозумінням у колективі або проблемами у веденні бізнесу. Важливо переглянути незавершені справи та уникати конфліктів. Ретроградний Меркурій може викликати плутанину в переговорах, тому будьте чіткими у висловлюваннях. Якщо вам вдасться навести лад у робочих питаннях, цей період може принести не лише труднощі, а й нові можливості.

Знак Зодіаку Діви. Фото: freepik.com

Риби

Риби відчують бажання сміливо заявити про себе в кар'єрі, але можуть зіткнутися з критикою. Важливо не приймати її надто близько до серця, а зробити висновки та вдосконалити свої навички. У цей період краще уникати імпульсивних рішень і не розпочинати нових проєктів. Натомість займіться навчанням, підвищенням кваліфікації та самоаналізом. Це допоможе вам вийти з випробувань ще сильнішими та впевненішими у своєму професійному майбутньому.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, раніше ми писали, якому знаку Зодіаку варто чекати доленосного послання від Всесвіту 19 березня.

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