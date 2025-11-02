Відео
Україна
Гороскоп на 2 листопада: кого чекає гармонія, а кого — сумніви

Гороскоп на 2 листопада: кого чекає гармонія, а кого — сумніви

Дата публікації: 2 листопада 2025 07:06
Оновлено: 02:47
Гороскоп на 2 листопада 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 листопада, енергія Всесвіту сповнена ніжності та внутрішньої глибини. Місяць, що росте у знаку Риб, пробуджує чутливість, мрійливість і бажання усамітнення. А 13-та місячна доба сприяє навчанню, духовному зростанню й пошуку гармонії. Астрологи радять знакам Зодіаку цього дня не поспішати, не ухвалювати доленосних рішень і не починати нових знайомств. Краще зосередитись на відпочинку, саморозвитку, мистецтві — усе, що дає відчуття спокою, сьогодні працює на ваше благо.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 2 листопада.

Овен (21 березня — 20 квітня) 

У цю неділю варто довіритися інтуїції — вона може привести до несподіваних осяянь. Не беріться за складні завдання — дайте собі право на відпочинок і тишу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять сьогодні відпустити контроль і дозволити подіям іти своїм шляхом. Вас чекає гармонійний день, якщо уникатимете суперечок і приділите увагу чомусь, що надихає.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День підходить для навчання, саморефлексії й глибоких роздумів. Ви можете побачити ситуацію з нового боку, якщо не поспішатимете з висновками.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ваш знак особливо чутливий до енергій сьогодні. Але день може стати справжнім емоційним очищенням. Займіться улюбленою справою або проведіть час у колі тих, хто вас надихає.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Не намагайтеся контролювати інших — сьогодні все вирішується м'якістю, а не силою. Вдалий час для натхнення, мистецтва та внутрішнього перезавантаження.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви можете відчути легку розгубленість, адже Місяць у Рибах розмиває звичну логіку. Не вимагайте від себе раціональності — дозвольте собі просто бути. Вечір варто провести у спокої, можливо, за улюбленою книгою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день допоможе відчути гармонію між розумом і серцем. Якщо ви давно планували навести лад у думках — саме час це зробити. Творчість або добрі справи сьогодні заряджають позитивом.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваші інтуїтивні здібності сьогодні на максимумі, тому прислухайтесь до снів і знаків. Проте уникайте ревнощів і заздрості — ці емоції можуть зіпсувати настрій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день закликає вас зупинитися й побути в моменті. Не плануйте серйозних зустрічей чи переговорів — енергія не сприятиме активним діям. Вдалим буде відпочинок на природі або спілкування з близькими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви прагнете стабільності, але 2 листопада вимагає довіритися потоку. Не чиніть опір обставинам — усе відбувається для вашого досвіду. Займіться тим, що допомагає відновити сили.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День відкриває нові грані вашої душевності. Ви можете відчути натхнення допомогти іншим або створити щось красиве. Уникайте інформаційного перевантаження — воно лише втомить.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ваш день, ваша енергія. Ви відчуваєте світ тонко, тому не дозволяйте чужим емоціям збити вас з рівноваги. Ідеальний час для медитації, творчості та самопізнання.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 2 листопада
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
