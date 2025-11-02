Гороскоп на 2 ноября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 2 ноября, энергия Вселенной полна нежности и внутренней глубины. Луна, растущая в знаке Рыб, пробуждает чувствительность, мечтательность и желание уединения. А 13-е лунные сутки способствуют обучению, духовному росту и поиску гармонии. Астрологи советуют знакам Зодиака в этот день не спешить, не принимать судьбоносных решений и не начинать новых знакомств. Лучше сосредоточиться на отдыхе, саморазвитии, искусстве — все, что дает ощущение покоя, сегодня работает на ваше благо.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 2 ноября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В это воскресенье стоит довериться интуиции — она может привести к неожиданным озарениям. Не беритесь за сложные задачи — дайте себе право на отдых и тишину.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют сегодня отпустить контроль и позволить событиям идти своим путем. Вас ждет гармоничный день, если будете избегать споров и уделите внимание чему-то вдохновляющему.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День подходит для обучения, саморефлексии и глубоких размышлений. Вы можете увидеть ситуацию с новой стороны, если не будете спешить с выводами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваш знак особенно чувствителен к энергиям сегодня. Но день может стать настоящим эмоциональным очищением. Займитесь любимым делом или проведите время в кругу тех, кто вас вдохновляет.

Лев (23 июля — 21 августа)

Не пытайтесь контролировать других — сегодня все решается мягкостью, а не силой. Удачное время для вдохновения, искусства и внутренней перезагрузки.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы можете почувствовать легкую растерянность, ведь Луна в Рыбах размывает привычную логику. Не требуйте от себя рациональности — позвольте себе просто быть. Вечер стоит провести в спокойствии, возможно, за любимой книгой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день поможет ощутить гармонию между разумом и сердцем. Если вы давно планировали навести порядок в мыслях — самое время это сделать. Творчество или добрые дела сегодня заряжают позитивом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши интуитивные способности сегодня на максимуме, поэтому прислушивайтесь к снам и знакам. Однако избегайте ревности и зависти — эти эмоции могут испортить настроение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день призывает вас остановиться и побыть в моменте. Не планируйте серьезных встреч или переговоров - энергия не будет способствовать активным действиям. Удачным будет отдых на природе или общение с близкими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы стремитесь к стабильности, но 2 ноября требует довериться потоку. Не сопротивляйтесь обстоятельствам — все происходит для вашего опыта. Займитесь тем, что помогает восстановить силы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День открывает новые грани вашей душевности. Вы можете почувствовать вдохновение помочь другим или создать что-то красивое. Избегайте информационной перегрузки — она лишь утомит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш день, ваша энергия. Вы чувствуете мир тонко, поэтому не позволяйте чужим эмоциям сбить вас с равновесия. Идеальное время для медитации, творчества и самопознания.

