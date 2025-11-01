Який знак Зодіаку здійснить мрії у вихідні 1-2 листопада 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Початок листопада несе грандіозні зміни одному знаку Зодіаку. Всесвіт дарує йому шанс втілити свою найзаповітнішу мрію. Як кажуть астрологи, у ці вихідні можливі події, які принесуть ясність та надихнуть діяти без страху.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола астрологи прогнозують здійснення задуманого та омріяного.

Знак Зодіаку, для якого мрії стануть реальністю

Ці вихідні стануть переломним моментом для Скорпіонів. Планети формують сприятливий аспект між Венерою та Нептуном — і саме ця гармонія відкриває двері до здійснення того, про що ви давно мріяли. Якщо останнім часом ви працювали над важливою метою, готували проєкт або чекали знаку, 1-2 листопада — це ваш шанс зробити вирішальний крок.

Особливо сприятливою буде сфера кохання та творчості. Якщо ви давно мріяли про стосунки, у яких буде глибина та справжність, або про проєкт, який змінить життя — зараз настав момент діяти.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Астрологи радять не ховати емоцій і не відкладати важливі розмови. У ці дні ви матимете природну харизму, глибоке бачення ситуації й відчуття, що доля підштовхує у правильному напрямку. Не ігноруйте інтуїцію — саме вона підкаже, куди рухатися. Навіть маленьке рішення, прийняте цими вихідними, може відкрити великі двері.

