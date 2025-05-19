Гороскоп на сьогодні, 19 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 травня, день обіцяє бути емоційно насиченим і трохи непередбачуваним через 22-гу місячну добу та спадний Місяць у знаку Водолія. Цей час несе енергію мудрості, бажання свобод, творчого самовираження та самопізнання. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати перенавантаження і нових починань, натомість присвятити час внутрішнім відкриттям, самоосвіті та роботі з поточними справами.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 19 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

День Овнів сьогодні може початися безладно. Можуть бути затримки, дрібні непорозуміння на роботі. Але ближче до обіду ви увійдете у звичний ритм. Астрологи радять уникати імпульсивних рішень — краще діяти зважено. Увечері можлива приємна зустріч або романтичне повідомлення, яке здивує.

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Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні на вас чекає насичений, але доволі продуктивний день. Зусилля на роботі не залишаться непоміченими — колеги та керівництво можуть похвалити. Проте ввечері може нахлинути втома, тому не забудьте про відпочинок. Тепла ванна, улюблений серіал чи книга — саме те, що потрібно.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки сьогодні сповнені ідей. День обіцяє несподівані повороти — хтось запропонує новий проєкт або з'явиться шанс проявити себе. І хоча це не найкращий день для старту чогось нового, збирати інформацію можна. Вечір ідеально підійде для душевної розмови з другом або другою половинкою.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні емоції можуть взяти верх. Тримайте себе в руках, особливо в конфліктних ситуаціях. На роботі можливе загострення через дрібниці. Астрологи радять не втручатися в суперечки. Зате ввечері з'явиться нагода зануритися в себе й зрозуміти щось важливе про свої бажання.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам сьогодні світить увага — ви будете в центрі подій. На роботі можуть похвалити або навіть довірити щось важливе. День ідеальний для спілкування, презентацій та ділових зустрічей. А ось у романтичній сфері можливі сюрпризи — вечір може стати яскравим і незабутнім.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Діви будуть надзвичайно продуктивними. Все йде за планом, і навіть більше. Ваші знання й досвід знадобляться комусь із колег, тому не відмовляйте у допомозі. Проте не варто навантажувати себе понад міру. Вечір ідеально підходить для медитації або прогулянки на свіжому повітрі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні у вас з'явиться натхнення. Якщо є творчі завдання — сміливо беріться за них. Але обережно з витратами: настрій "побалувати себе" може призвести до необдуманих покупок. Увечері можливий легкий флірт або зустріч, яка подарує посмішку.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам сьогодні слід уникати емоційного тиску — як зі сторони інших, так і зі свого боку. Можливі дрібні конфлікти в родині або на роботі. Краще не наполягати на своєму, а дати всім трохи простору. Увечері корисно буде влаштувати собі "цифровий детокс".

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці, сьогодні ви — двигун нових ідей. Хоч і не час починати щось нове, але планувати — саме те. День гарний для роботи в команді, обговорень і мозкових штурмів. Вечір проведіть у колі друзів або близьких — це додасть енергії.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги сьогодні будуть налаштовані дуже серйозно. Справ на роботі буде море, але ви впораєтесь. Не виключені важливі новини щодо кар'єри. Проте не забувай про тіло — здоров'я сьогодні потребує уваги. Ввечері варто лягти спати раніше, ніж зазвичай.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні Водолії відчують прилив сил, натхнення і бажання змін. Сміливо проявляйте себе, діліться ідеями — вас почують. Увечері настрій буде легкий, флірт у повітрі та приємні несподіванки.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби, сьогодні вам буде трохи важко зібратися. Не вистачає енергії, все хочеться відкласти "на потім". Якщо є така можливість — дайте собі перепочинок. Займіться тим, що приносить задоволення. А ось ввечері є шанс на приємну романтичну пригоду або душевну розмову.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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