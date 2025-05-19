Гороскоп на сегодня, 19 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 19 мая, день обещает быть эмоционально насыщенным и немного непредсказуемым из-за 22-х лунных суток и убывающей Луны в знаке Водолея. Это время несет энергию мудрости, желание свобод, творческого самовыражения и самопознания. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать перегрузки и новых начинаний, вместо этого посвятить время внутренним открытиям, самообразованию и работе с начатыми делами.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 19 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

День Овнов сегодня может начаться беспорядочно. Могут быть задержки, мелкие недоразумения на работе. Но ближе к обеду вы войдете в привычный ритм. Астрологи советуют избегать импульсивных решений — лучше действовать взвешенно. Вечером возможна приятная встреча или романтическое сообщение, которое удивит.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вас ждет насыщенный, но довольно продуктивный день. Усилия на работе не останутся незамеченными — коллеги и руководство могут похвалить. Однако вечером может нахлынуть усталость, поэтому не забудьте об отдыхе. Теплая ванна, любимый сериал или книга — именно то, что нужно.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня полны идей. День обещает неожиданные повороты — кто-то предложит новый проект или появится шанс проявить себя. И хотя это не лучший день для старта чего-то нового, собирать информацию можно. Вечер идеально подойдет для душевного разговора с другом или второй половинкой.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня эмоции могут взять верх. Держите себя в руках, особенно в конфликтных ситуациях. На работе возможно обострение по пустякам. Астрологи советуют не вмешиваться в споры. Зато вечером появится возможность погрузиться в себя и понять что-то важное о своих желаниях.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам сегодня светит внимание — вы будете в центре событий. На работе могут похвалить или даже доверить что-то важное. День идеален для общения, презентаций и деловых встреч. А вот в романтической сфере возможны сюрпризы — вечер может стать ярким и незабываемым.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девы будут чрезвычайно продуктивными. Все идет по плану, и даже больше. Ваши знания и опыт пригодятся кому-то из коллег, поэтому не отказывайте в помощи. Однако не стоит нагружать себя сверх меры. Вечер идеально подходит для медитации или прогулки на свежем воздухе.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас появится вдохновение. Если есть творческие задачи — смело беритесь за них. Но осторожно с тратами: настроение "побаловать себя" может привести к необдуманным покупкам. Вечером возможен легкий флирт или встреча, которая подарит улыбку.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионам сегодня следует избегать эмоционального давления — как со стороны других, так и со своей стороны. Возможны мелкие конфликты в семье или на работе. Лучше не настаивать на своем, а дать всем немного пространства. Вечером полезно будет устроить себе "цифровой детокс".

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, сегодня вы — двигатель новых идей. Хоть и не время начинать что-то новое, но планировать — самое то. День хорош для работы в команде, обсуждений и мозговых штурмов. Вечер проведите в кругу друзей или близких — это придаст энергии.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги сегодня будут настроены очень серьезно. Дел на работе будет море, но вы справитесь. Не исключены важные новости относительно карьеры. Однако не забывай о теле — здоровье сегодня требует внимания. Вечером стоит лечь спать раньше, чем обычно.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолеи почувствуют прилив сил, вдохновение и желание перемен. Смело проявляйте себя, делитесь идеями — вас услышат. Вечером настроение будет легкое, флирт в воздухе и приятные неожиданности.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, сегодня вам будет немного трудно собраться. Не хватает энергии, все хочется отложить "на потом". Если есть такая возможность — дайте себе передышку. Займитесь тем, что приносит удовольствие. А вот вечером есть шанс на приятное романтическое приключение или душевный разговор.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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