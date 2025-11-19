Гороскоп на 19 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: 123rf.com

Сьогодні, 19 листопада, карти Таро працюють як ліхтар у темному коридорі: висвітлюють неочевидні рішення, попереджають про помилки та відкривають шлях до потрібних людей і подій. Деякі знаки Зодіаку у цю середу отримають шанс закрити справи, які не давали спокою, а на інших чекають глибокі внутрішні трансформації, що здатні змінити погляд на стосунки, роботу чи власні бажання.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 19 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Сьогодні відкриється шанс для важливої зміни у фінансовій сфері або особистому житті. Відмовтеся від зайвих прив'язаностей — середа дає шанс розірвати застарілі залежності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператор" (перевернута)

День може випробувати вашу витримку та спокій. Не дозволяйте нікому тиснути на ваші слабкі місця — саме контроль реакцій стане вашим головним щитом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

19 листопада підштовхує вас до ясності у стосунках і справах. Сьогодні ви точно відчуєте, кому варто допомогти та де ваші зусилля принесуть справжню користь.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сімка Жезлів" (перевернута)

Карта дня нагадує: не варто віддавати більше, ніж ви готові. Стежте за кордонами — надмірна участь у чужих проблемах виснажить.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

Сьогодні добре зосередитися на домі та власних потребах. Чесність із собою допоможе позбутися бажання доводити щось іншим і поверне енергію всередину.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)

День сприятливий для відвертих розмов. Карта дня радить підняти тему, яку давно боялися озвучити — саме сьогодні слово матиме силу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

У середу варто переглянути свій ритм і навантаження. Приберіть зайве — баланс повернеться, коли відмовитеся від непотрібної багатозадачності.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Мечів" (перевернута)

Якщо ви зволікаєте, рішення можуть ухвалити за вас. Таро наголошують, саме сьогодні важливо втрутитися й не допустити, щоб ситуація пішла не тим шляхом.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Не ігноруйте внутрішні сигнали — вони попереджають про слабке місце. День підказує переглянути довіру та уникнути крайнощів у діях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

19 листопада відкриє неузгодженість між бажанням і реальністю. Будьте уважні: попереду зміни у соціальному колі чи важливих взаєминах.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні з'явиться сміливість говорити прямо — використайте її мудро. "Лицар Мечів" закликає уникати різкості, але не стримуйте правди, якщо вона необхідна для справи.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Королева Мечів"

У цю середу вам варто поводитися більш рішуче й менш передбачувано. Невелика твердість у поведінці допоможе поставити потрібні межі.

