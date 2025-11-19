Гороскоп на 19 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 19 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Сьогодні, 19 листопада, карти Таро працюють як ліхтар у темному коридорі: висвітлюють неочевидні рішення, попереджають про помилки та відкривають шлях до потрібних людей і подій. Деякі знаки Зодіаку у цю середу отримають шанс закрити справи, які не давали спокою, а на інших чекають глибокі внутрішні трансформації, що здатні змінити погляд на стосунки, роботу чи власні бажання.
Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 19 листопада 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Шістка Мечів"
Сьогодні відкриється шанс для важливої зміни у фінансовій сфері або особистому житті. Відмовтеся від зайвих прив'язаностей — середа дає шанс розірвати застарілі залежності.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Імператор" (перевернута)
День може випробувати вашу витримку та спокій. Не дозволяйте нікому тиснути на ваші слабкі місця — саме контроль реакцій стане вашим головним щитом.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)
19 листопада підштовхує вас до ясності у стосунках і справах. Сьогодні ви точно відчуєте, кому варто допомогти та де ваші зусилля принесуть справжню користь.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Сімка Жезлів" (перевернута)
Карта дня нагадує: не варто віддавати більше, ніж ви готові. Стежте за кордонами — надмірна участь у чужих проблемах виснажить.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)
Сьогодні добре зосередитися на домі та власних потребах. Чесність із собою допоможе позбутися бажання доводити щось іншим і поверне енергію всередину.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)
День сприятливий для відвертих розмов. Карта дня радить підняти тему, яку давно боялися озвучити — саме сьогодні слово матиме силу.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Двійка Пентаклів"
У середу варто переглянути свій ритм і навантаження. Приберіть зайве — баланс повернеться, коли відмовитеся від непотрібної багатозадачності.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Двійка Мечів" (перевернута)
Якщо ви зволікаєте, рішення можуть ухвалити за вас. Таро наголошують, саме сьогодні важливо втрутитися й не допустити, щоб ситуація пішла не тим шляхом.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Сила" (перевернута)
Не ігноруйте внутрішні сигнали — вони попереджають про слабке місце. День підказує переглянути довіру та уникнути крайнощів у діях.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Закохані" (перевернута)
19 листопада відкриє неузгодженість між бажанням і реальністю. Будьте уважні: попереду зміни у соціальному колі чи важливих взаєминах.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Лицар Мечів"
Сьогодні з'явиться сміливість говорити прямо — використайте її мудро. "Лицар Мечів" закликає уникати різкості, але не стримуйте правди, якщо вона необхідна для справи.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Королева Мечів"
У цю середу вам варто поводитися більш рішуче й менш передбачувано. Невелика твердість у поведінці допоможе поставити потрібні межі.
