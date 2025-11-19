Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 19 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 19 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 06:30
Оновлено: 06:29
Гороскоп на 19 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: 123rf.com

Сьогодні, 19 листопада, карти Таро працюють як ліхтар у темному коридорі: висвітлюють неочевидні рішення, попереджають про помилки та відкривають шлях до потрібних людей і подій. Деякі знаки Зодіаку у цю середу отримають шанс закрити справи, які не давали спокою, а на інших чекають глибокі внутрішні трансформації, що здатні змінити погляд на стосунки, роботу чи власні бажання.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 19 листопада 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Шістка Мечів"

Сьогодні відкриється шанс для важливої зміни у фінансовій сфері або особистому житті. Відмовтеся від зайвих прив'язаностей — середа дає шанс розірвати застарілі залежності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператор" (перевернута)

День може випробувати вашу витримку та спокій. Не дозволяйте нікому тиснути на ваші слабкі місця — саме контроль реакцій стане вашим головним щитом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

19 листопада підштовхує вас до ясності у стосунках і справах. Сьогодні ви точно відчуєте, кому варто допомогти та де ваші зусилля принесуть справжню користь.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сімка Жезлів" (перевернута)

Карта дня нагадує: не варто віддавати більше, ніж ви готові. Стежте за кордонами — надмірна участь у чужих проблемах виснажить.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

Сьогодні добре зосередитися на домі та власних потребах. Чесність із собою допоможе позбутися бажання доводити щось іншим і поверне енергію всередину.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)

День сприятливий для відвертих розмов. Карта дня радить підняти тему, яку давно боялися озвучити — саме сьогодні слово матиме силу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

У середу варто переглянути свій ритм і навантаження. Приберіть зайве — баланс повернеться, коли відмовитеся від непотрібної багатозадачності.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Мечів" (перевернута)

Якщо ви зволікаєте, рішення можуть ухвалити за вас. Таро наголошують, саме сьогодні важливо втрутитися й не допустити, щоб ситуація пішла не тим шляхом.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Не ігноруйте внутрішні сигнали — вони попереджають про слабке місце. День підказує переглянути довіру та уникнути крайнощів у діях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

19 листопада відкриє неузгодженість між бажанням і реальністю. Будьте уважні: попереду зміни у соціальному колі чи важливих взаєминах.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні з'явиться сміливість говорити прямо — використайте її мудро. "Лицар Мечів" закликає уникати різкості, але не стримуйте правди, якщо вона необхідна для справи.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Королева Мечів"

У цю середу вам варто поводитися більш рішуче й менш передбачувано. Невелика твердість у поведінці допоможе поставити потрібні межі.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку почують фантастичні новини до кінця цього тижня.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить з грошима до 23 листопада.

Хто має боротися з фінансовими труднощами до кінця листопада.

Які знаки Зодіаку кардинально змінить своє життя до кінця 2025 року.

Кому слід подбати про своє здоров'я в останній місяць осені.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 19 листопада карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації