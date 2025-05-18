Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 травня, ми зустрічаємо неділю під впливом спадного Місяця у знаку Водолія та енергетики 22-ї місячної доби. Це день, коли на перший план виходять нові знання, бажання експериментувати та бути собою. Астрологи прогнозують знакам Зодіаку ідеальний час для творчих пошуків, легкого відпочинку в компанії однодумців, навчання або хобі.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 18 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни будуть тягнутися до людей. День підходить для дружніх зустрічей, прогулянок або навіть невеликих вечірок. Вам легко дається спілкування, і навколо — приємна атмосфера. Увечері можливі цікаві ідеї або навіть сюрприз від когось із близьких.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи рекомендують Тельцям сьогодні подумати про майбутнє, сформувати плани, навіть якщо це просто оновлення гардероба чи плейлиста. Сьогодні добре побути вдома, зайнятися побутом чи приготувати щось смачне. Ввечері можливі приємні новини.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам астрологи радять не сидіти вдома. День чудовий для спілкування, зустрічей із друзями або родичами. Можна обговорювати ідеї, ділитися планами, надихатися. Якщо у вас є хобі — ідеальний час, щоб до нього повернутись. Увечері на вас чекає відчуття легкості та гармонії.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам варто уникати перевантаження як фізичного, так і емоційного. Прислухайтесь до себе. Це день, коли хочеться тиші, глибоких роздумів або неспішного читання. Добре вдасться навчання, перегляд лекцій чи фільмів з сенсом. Також дозвольте собі щось смачненьке.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви сьогодні налаштовані на спілкування, але важливо не намагатися всіх вразити. День ідеально підходить для легких розмов, прогулянок, покупок. Дозвольте собі маленьку радість — щось новеньке для душі. Увечері можливий романтичний настрій або приємна несподіванка, сюрприз.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів неділя — це час внутрішнього оновлення. Ви можете переглянути свої цілі, розкласти думки по поличках. Сьогодні добре зайнятися навчанням або чимось новим, навіть якщо це просто кулінарний експеримент. Ввечері можливий глибокий діалог із близькою людиною або неочікувана корисна порада.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні Терезам хочеться краси, легкості та свободи. День ідеально підходить для шопінгу, мистецтва, рукоділля або фотосесій. Можливі несподівані зустрічі або знайомства. Увечері на вас чекає романтика, щось смачненьке, фільм і ковдра.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони можуть відчути потребу у відвертій розмові. День відкритий для спілкування, хоч іноді буде здаватися, що всі говорять різними мовами. Не нав'язуйте свою думку — спокій принесе більше. Вечір підійде для перегляду улюблених фільмів або душевної розмови.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців цей день принесе творчий підйом. Можливо, ви захочете створити щось своїми руками або втілити нову ідею. Не стримуйте себе — експерименти вдаватимуться легко. Увечері можливе раптове запрошення або романтичний жест.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні важливо не зациклюватися на серйозному. Дозвольте собі трохи легкості, навіть якщо весь тиждень був напруженим. День підходить для прибирання, побутових справ або планування фінансів. А вечір краще присвятити цікавому фільму, келиху вина або душевній розмові з кимось рідним.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ця неділя, 18 травня, буде ідеальною для несподіваних вчинків, приємних покупок, творчих поривів. Сьогодні можна сміливо зустрічатися з близькими та друзями, спілкування буде приємним та принесе багато позитиву. Увечері на вас чекає чудовий настрій, флірт або приємний сюрприз.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб цей день може бути трохи дивним, але цікавим. Ви схильні до мрій і фантазій — дайте їм волю. Ідеально ця неділя підходить для малювання, написання текстів, музики або танців. Вечір буде м'яким, чуттєвим, і, можливо, принесе романтичний настрій.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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