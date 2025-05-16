Якому знаку Зодіаку казково пощастить на вихідні 17-18 травня 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні 17-18 травня обіцяють стати незабутніми для одного знаку Зодіаку. Цьому щасливчику посміхнеться шалена удача. Астрологи прогнозують добрі новини, щасливі збіги та особливі зустрічі. Усе заплановане нарешті почне втілюватися у життя.

Кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить на вихідні 17-18 травня — читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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17 та 18 травня стануть особливими для тих, хто народився під вогняним та харизматичним знаком Лева. Удача супроводжуватиме буквально у всіх справах — від особистого життя до фінансів. Заряд енергії, натхнення та підтримка від оточення підштовхуватимуть до дії та великих звершень.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Так, за словами астрологів, у ці суботу та неділю у Левів з'явиться шанс покращити свій дохід — можливо ви знайдете підробіток або вам зроблять вигідну пропозицію. В особистому житті — романтичні пригоди або новий виток у стосунках.

Астрологи радять ловити шанс, діяти сміливо і довіряти собі. Не відмовляйтеся від спонтанних подорожей чи запрошень на заходи — саме там вас чекають неймовірні події.

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