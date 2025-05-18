Гороскоп на сегодня, 18 мая 2025, для всех знаков Зодиака - прогноз астрологов

Гороскоп на 18 мая: Овнам — идеи, Стрельцам — творческий подъем
Сегодня, 18 мая, мы встречаем воскресенье под влиянием убывающей Луны в знаке Водолея и энергетики 22-х лунных суток. Это день, когда на первый план выходят новые знания, желание экспериментировать и быть собой. Астрологи прогнозируют знакам Зодиака идеальное время для творческих поисков, легкого отдыха в компании единомышленников, обучения или хобби.
Новости.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 18 мая.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на воскресенье, 18 мая:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня Овны будут тянуться к людям. День подходит для дружеских встреч, прогулок или даже небольших вечеринок. Вам легко дается общение, и вокруг — приятная атмосфера. Вечером возможны интересные идеи или даже сюрприз от кого-то из близких.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Астрологи рекомендуют Тельцам сегодня подумать о будущем, сформировать планы, даже если это просто обновление гардероба или плейлиста. Сегодня хорошо побыть дома, заняться бытом или приготовить что-то вкусное. Вечером возможны приятные новости.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам астрологи советуют не сидеть дома. День отличный для общения, встреч с друзьями или родственниками. Можно обсуждать идеи, делиться планами, вдохновляться. Если у вас есть хобби — идеальное время, чтобы к нему вернуться. Вечером вас ждет ощущение легкости и гармонии.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня Ракам стоит избегать перегрузки как физической, так и эмоциональной. Прислушивайтесь к себе. Это день, когда хочется тишины, глубоких размышлений или неспешного чтения. Хорошо удастся обучение, просмотр лекций или фильмов со смыслом. Также позвольте себе что-то вкусненькое.
Лев (23 июля — 21 августа)
Львы сегодня настроены на общение, но важно не пытаться всех впечатлить. День идеально подходит для легких разговоров, прогулок, покупок. Позвольте себе маленькую радость — что-то новенькое для души. Вечером возможно романтическое настроение или приятная неожиданность, сюрприз.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Для Дев воскресенье — это время внутреннего обновления. Вы можете пересмотреть свои цели, разложить мысли по полочкам. Сегодня хорошо заняться обучением или чем-то новым, даже если это просто кулинарный эксперимент. Вечером возможен глубокий диалог с близким человеком или неожиданный полезный совет.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня Весам хочется красоты, легкости и свободы. День идеально подходит для шопинга, искусства, рукоделия или фотосессий. Возможны неожиданные встречи или знакомства. Вечером вас ждет романтика, что-то вкусненькое, фильм и одеяло.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионы могут почувствовать потребность в откровенном разговоре. День открыт для общения, хоть иногда будет казаться, что все говорят на разных языках. Не навязывайте свое мнение — спокойствие принесет больше. Вечер подойдет для просмотра любимых фильмов или душевного разговора.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Для Стрельцов этот день принесет творческий подъем. Возможно, вы захотите создать что-то своими руками или воплотить новую идею. Не сдерживайте себя — эксперименты будут удаваться легко. Вечером возможно внезапное приглашение или романтический жест.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам сегодня важно не зацикливаться на серьезном. Позвольте себе немного легкости, даже если вся неделя была напряженной. День подходит для уборки, бытовых дел или планирования финансов. А вечер лучше посвятить интересному фильму, бокалу вина или душевному разговору с кем-то родным.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Это воскресенье, 18 мая, будет идеальным для неожиданных поступков, приятных покупок, творческих порывов. Сегодня можно смело встречаться с близкими и друзьями, общение будет приятным и принесет много позитива. Вечером вас ждет отличное настроение, флирт или приятный сюрприз.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Для Рыб этот день может быть немного странным, но интересным. Вы склонны к мечтам и фантазиям — дайте им волю. Идеально это воскресенье подходит для рисования, написания текстов, музыки или танцев. Вечер будет мягким, чувственным, и, возможно, принесет романтическое настроение.
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