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Гороскоп на 18 мая: Овнам — идеи, Стрельцам — творческий подъем

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Дата публикации 18 мая 2025 04:45
Гороскоп на сегодня, 18 мая 2025, для всех знаков Зодиака - прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новости.LIVE

Сегодня, 18 мая, мы встречаем воскресенье под влиянием убывающей Луны в знаке Водолея и энергетики 22-х лунных суток. Это день, когда на первый план выходят новые знания, желание экспериментировать и быть собой. Астрологи прогнозируют знакам Зодиака идеальное время для творческих поисков, легкого отдыха в компании единомышленников, обучения или хобби.

Новости.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 18 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут тянуться к людям. День подходит для дружеских встреч, прогулок или даже небольших вечеринок. Вам легко дается общение, и вокруг — приятная атмосфера. Вечером возможны интересные идеи или даже сюрприз от кого-то из близких.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи рекомендуют Тельцам сегодня подумать о будущем, сформировать планы, даже если это просто обновление гардероба или плейлиста. Сегодня хорошо побыть дома, заняться бытом или приготовить что-то вкусное. Вечером возможны приятные новости.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам астрологи советуют не сидеть дома. День отличный для общения, встреч с друзьями или родственниками. Можно обсуждать идеи, делиться планами, вдохновляться. Если у вас есть хобби — идеальное время, чтобы к нему вернуться. Вечером вас ждет ощущение легкости и гармонии.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам стоит избегать перегрузки как физической, так и эмоциональной. Прислушивайтесь к себе. Это день, когда хочется тишины, глубоких размышлений или неспешного чтения. Хорошо удастся обучение, просмотр лекций или фильмов со смыслом. Также позвольте себе что-то вкусненькое.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня настроены на общение, но важно не пытаться всех впечатлить. День идеально подходит для легких разговоров, прогулок, покупок. Позвольте себе маленькую радость — что-то новенькое для души. Вечером возможно романтическое настроение или приятная неожиданность, сюрприз.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для Дев воскресенье — это время внутреннего обновления. Вы можете пересмотреть свои цели, разложить мысли по полочкам. Сегодня хорошо заняться обучением или чем-то новым, даже если это просто кулинарный эксперимент. Вечером возможен глубокий диалог с близким человеком или неожиданный полезный совет.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Весам хочется красоты, легкости и свободы. День идеально подходит для шопинга, искусства, рукоделия или фотосессий. Возможны неожиданные встречи или знакомства. Вечером вас ждет романтика, что-то вкусненькое, фильм и одеяло.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут почувствовать потребность в откровенном разговоре. День открыт для общения, хоть иногда будет казаться, что все говорят на разных языках. Не навязывайте свое мнение — спокойствие принесет больше. Вечер подойдет для просмотра любимых фильмов или душевного разговора.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов этот день принесет творческий подъем. Возможно, вы захотите создать что-то своими руками или воплотить новую идею. Не сдерживайте себя — эксперименты будут удаваться легко. Вечером возможно внезапное приглашение или романтический жест.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня важно не зацикливаться на серьезном. Позвольте себе немного легкости, даже если вся неделя была напряженной. День подходит для уборки, бытовых дел или планирования финансов. А вечер лучше посвятить интересному фильму, бокалу вина или душевному разговору с кем-то родным.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это воскресенье, 18 мая, будет идеальным для неожиданных поступков, приятных покупок, творческих порывов. Сегодня можно смело встречаться с близкими и друзьями, общение будет приятным и принесет много позитива. Вечером вас ждет отличное настроение, флирт или приятный сюрприз.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб этот день может быть немного странным, но интересным. Вы склонны к мечтам и фантазиям — дайте им волю. Идеально это воскресенье подходит для рисования, написания текстов, музыки или танцев. Вечер будет мягким, чувственным, и, возможно, принесет романтическое настроение.

 

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака проведут самые романтические выходные 17 и 18 мая.

Напомним, мы писали, какому знаку Зодиака безумно повезет на эти выходные.

Также предлагаем узнать, какие знаки Зодиака проведут лето 2025 года в сказочном отпуске.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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