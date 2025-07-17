Гороскоп на 17 липня 2025 року — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 липня, спадний Місяць у знаку Овна та емоційно насичена 23-тя місячна доба створюють енергетично непростий та суперечливий день. Цей час чудово підходить для завершення справ та розв'язання застарілих питань. І хоча загальний фон досить вибуховий, деяким знакам Зодіаку четвер принесе приємні новини та сюрпризи.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 17 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Ваш день обіцяє бути насиченим і навіть трохи хаотичним. Але сьогодні краще доводити справи до кінця, а не починати нові. Астрологи радять зберігати внутрішній спокій та уникати поспішних рішень.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні ви можете відчути певне розчарування в людях або ситуаціях, але це не причина відступати. Просто закрийте для себе те, що не працює, і не беріть участь у чужих драмах. Ваш ресурс зараз — у тиші, стабільності та вмінні сказати "ні" без зайвих пояснень.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На вас чекає чимало дрібних справ і термінових питань, які раптово наваляться з ранку. Ваша багатозадачність допоможе протриматись, але краще не брати на себе нічого нового.

Рак (22 червня — 22 липня)

День обіцяє бути напруженим, і ваша природна чутливість сьогодні може зіграти проти вас. Люди довкола можуть здаватися особливо різкими, тож не шукайте підтвердження своїм емоціям у чужих словах. Зосередьтеся на закритті старих питань.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам день дарує несподіванку — приємну й надихаючу. Це може бути зустріч, дзвінок, пропозиція або ж просто символічний знак, що ви на правильному шляху. Ваше завдання — не проґавити цей момент і прийняти його з вдячністю, без зайвого аналізу.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Четвер, 17 липня, може виявитися ефективним, якщо ви не будете розпорошуватись на другорядне. Ідеальний час, щоб нарешті закрити "хвіст", який постійно маячить у списку справ. Вам буде легко зануритися в роботу, тож скористайтеся цим імпульсом.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Навколо вас може кипіти емоційний шторм — не варто в ньому брати участь. Те, що сьогодні виглядає драматично, завтра стане дрібницею. Тримайте внутрішній баланс і не піддавайтесь спокусі з'ясовувати стосунки.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні ваш рівень роздратування може зашкалювати, і ви самі це відчуєте ще з ранку. Хтось із колег чи рідних може сказати "не те" слово — і ось вже назріває конфлікт. Але якщо ви зосередитеся на завершенні справ, день вийде навіть продуктивним.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У вас сьогодні справжній драйв, але важливо спрямувати його в потрібне русло. Уникайте імпульсивних покупок і зайвої активності, яка нічого не дає. Якщо відчуєте, що з'явився шанс розплутати якесь питання, не зволікайте.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Четвер, 17 липня, буде не з найлегших: багато обов'язків, трохи метушні, а ще хтось може покласти на вас відповідальність, якої ви не просили. Важливо не втягуватись у чужі процеси, а сконцентруватися на власному.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваша увага сьогодні розсіяна, і ви це чудово відчуваєте. Наче щось заважає зібратися до купи. Це не найкращий день для командної роботи, але він підійде для внутрішніх рішень. Зробіть усе, щоб не бути там, де багато шуму і напруги — це тільки виснажить.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви можете відчути внутрішню втому й навіть легке розчарування, хоча зовні нічого критичного не станеться. Це день, коли краще не навантажувати себе — просто дозвольте плисти за течією. Все, що треба зробити — зробіть спокійно, у своєму темпі, і не вимагайте від себе надзусиль.

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