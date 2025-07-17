Гороскоп на 17 июля 2025 года — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 17 июля, убывающая Луна в знаке Овна и эмоционально насыщенные 23-е лунные сутки создают энергетически непростой и противоречивый день. Это время прекрасно подходит для завершения дел и решения застарелых вопросов. И хотя общий фон достаточно взрывной, некоторым знакам Зодиака четверг принесет приятные новости и сюрпризы.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 17 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Ваш день обещает быть насыщенным и даже немного хаотичным. Но сегодня лучше доводить дела до конца, а не начинать новые. Астрологи советуют сохранять внутреннее спокойствие и избегать поспешных решений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы можете почувствовать некоторое разочарование в людях или ситуациях, но это не причина отступать. Просто закройте для себя то, что не работает, и не участвуйте в чужих драмах. Ваш ресурс сейчас — в тишине, стабильности и умении сказать "нет" без лишних объяснений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас ждет немало мелких дел и срочных вопросов, которые внезапно навалятся с утра. Ваша многозадачность поможет продержаться, но лучше не брать на себя ничего нового.

Рак (22 июня — 22 июля)

День обещает быть напряженным, и ваша природная чувствительность сегодня может сыграть против вас. Люди вокруг могут казаться особенно резкими, поэтому не ищите подтверждения своим эмоциям в чужих словах. Сосредоточьтесь на закрытии старых вопросов.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам день дарит неожиданность — приятную и вдохновляющую. Это может быть встреча, звонок, предложение или просто символический знак, что вы на правильном пути. Ваша задача — не упустить этот момент и принять его с благодарностью, без лишнего анализа.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Четверг, 17 июля, может оказаться эффективным, если вы не будете распыляться на второстепенное. Идеальное время, чтобы наконец закрыть "хвост", который постоянно маячит в списке дел. Вам будет легко погрузиться в работу, поэтому воспользуйтесь этим импульсом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вокруг вас может кипеть эмоциональный шторм — не стоит в нем участвовать. То, что сегодня выглядит драматично, завтра станет мелочью. Держите внутренний баланс и не поддавайтесь соблазну выяснять отношения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваш уровень раздражения может зашкаливать, и вы сами это почувствуете еще с утра. Кто-то из коллег или родных может сказать "не то" слово — и вот уже назревает конфликт. Но если вы сосредоточитесь на завершении дел, день получится даже продуктивным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас сегодня настоящий драйв, но важно направить его в нужное русло. Избегайте импульсивных покупок и излишней активности, которая ничего не дает. Если почувствуете, что появился шанс распутать какой-то вопрос, не медлите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Четверг, 17 июля, будет не из самых легких: много обязанностей, немного суеты, а еще кто-то может возложить на вас ответственность, которой вы не просили. Важно не втягиваться в чужие процессы, а сконцентрироваться на собственном.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше внимание сегодня рассеяно, и вы это прекрасно чувствуете. Как будто что-то мешает собраться воедино. Это не лучший день для командной работы, но он подойдет для внутренних решений. Сделайте все, чтобы не быть там, где много шума и напряжения — это только истощит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете почувствовать внутреннюю усталость и даже легкое разочарование, хотя внешне ничего критического не произойдет. Это день, когда лучше не нагружать себя — просто позвольте плыть по течению. Все, что надо сделать — сделайте спокойно, в своем темпе, и не требуйте от себя сверхусилий.

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