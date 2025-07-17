Гороскоп на 17 июля 2025 года — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп на 17 июля — какому знаку Зодиака день принесет сюрприз
Сегодня, 17 июля, убывающая Луна в знаке Овна и эмоционально насыщенные 23-е лунные сутки создают энергетически непростой и противоречивый день. Это время прекрасно подходит для завершения дел и решения застарелых вопросов. И хотя общий фон достаточно взрывной, некоторым знакам Зодиака четверг принесет приятные новости и сюрпризы.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 17 июля.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на четверг, 17 июля:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Ваш день обещает быть насыщенным и даже немного хаотичным. Но сегодня лучше доводить дела до конца, а не начинать новые. Астрологи советуют сохранять внутреннее спокойствие и избегать поспешных решений.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня вы можете почувствовать некоторое разочарование в людях или ситуациях, но это не причина отступать. Просто закройте для себя то, что не работает, и не участвуйте в чужих драмах. Ваш ресурс сейчас — в тишине, стабильности и умении сказать "нет" без лишних объяснений.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вас ждет немало мелких дел и срочных вопросов, которые внезапно навалятся с утра. Ваша многозадачность поможет продержаться, но лучше не брать на себя ничего нового.
Рак (22 июня — 22 июля)
День обещает быть напряженным, и ваша природная чувствительность сегодня может сыграть против вас. Люди вокруг могут казаться особенно резкими, поэтому не ищите подтверждения своим эмоциям в чужих словах. Сосредоточьтесь на закрытии старых вопросов.
Лев (23 июля — 21 августа)
Львам день дарит неожиданность — приятную и вдохновляющую. Это может быть встреча, звонок, предложение или просто символический знак, что вы на правильном пути. Ваша задача — не упустить этот момент и принять его с благодарностью, без лишнего анализа.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Четверг, 17 июля, может оказаться эффективным, если вы не будете распыляться на второстепенное. Идеальное время, чтобы наконец закрыть "хвост", который постоянно маячит в списке дел. Вам будет легко погрузиться в работу, поэтому воспользуйтесь этим импульсом.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Вокруг вас может кипеть эмоциональный шторм — не стоит в нем участвовать. То, что сегодня выглядит драматично, завтра станет мелочью. Держите внутренний баланс и не поддавайтесь соблазну выяснять отношения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня ваш уровень раздражения может зашкаливать, и вы сами это почувствуете еще с утра. Кто-то из коллег или родных может сказать "не то" слово — и вот уже назревает конфликт. Но если вы сосредоточитесь на завершении дел, день получится даже продуктивным.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
У вас сегодня настоящий драйв, но важно направить его в нужное русло. Избегайте импульсивных покупок и излишней активности, которая ничего не дает. Если почувствуете, что появился шанс распутать какой-то вопрос, не медлите.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Четверг, 17 июля, будет не из самых легких: много обязанностей, немного суеты, а еще кто-то может возложить на вас ответственность, которой вы не просили. Важно не втягиваться в чужие процессы, а сконцентрироваться на собственном.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Ваше внимание сегодня рассеяно, и вы это прекрасно чувствуете. Как будто что-то мешает собраться воедино. Это не лучший день для командной работы, но он подойдет для внутренних решений. Сделайте все, чтобы не быть там, где много шума и напряжения — это только истощит.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня вы можете почувствовать внутреннюю усталость и даже легкое разочарование, хотя внешне ничего критического не произойдет. Это день, когда лучше не нагружать себя — просто позвольте плыть по течению. Все, что надо сделать — сделайте спокойно, в своем темпе, и не требуйте от себя сверхусилий.
Ранее мы рассказывали, кому из знаков Зодиака новая неделя сулит невероятный успех.
Напомним, мы делились, кто из знаков Зодиака обретет душевный покой в ретроградный Меркурий.
Также предлагаем вам узнать, какие знаки Зодиака откроют новую главу жизни уже в середине июля.
Читайте Новини.LIVE!