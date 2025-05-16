Гороскоп на сьогодні, 16 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 травня, обіцяє бути насиченим та продуктивним днем, адже спадний Місяць у знаку Козерога поєднався з позитивною 20 місячною добою. У цей період емоції відступають на другий план, головне зараз — холодний розум, працьовитість і вміння не відволікатись на дрібниці. П'ятниця буде сприятливою як для роботи та важливих рішень, так і для зустрічей з близькими, романтики або спокійного відпочинку. Але, як попереджають астрологи, деякі знаки Зодіаку можуть постати перед викликами та внутрішньою втомою.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 16 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні доведеться зосередитись на роботі. Астрологи радять не розпилюватись на дрібниці — вас чекає серйозне завдання, яке вимагатиме максимальної концентрації. Не виключено, що отримаєте схвалення від керівництва або старших колег. Вечір краще провести в тиші. Можливо, захочеться побути наодинці з собою.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День сприятливий для планування і стратегічного мислення. Ви відчуєте потужний прилив енергії, і це варто використати — можливо, час подумати про зміну напрямку в кар'єрі або розвиток власної справи. Вечір обіцяє приємну розмову або несподівану романтичну зустріч.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні у Близнюків буде багато роботи — особливо паперової або пов'язаної з цифрами, звітами, аналізом. День ідеально підходить для розв'язання фінансових питань. Астрологи радять провести вечір у теплій компанії близьких або друзів. Це допоможе відновити внутрішню гармонію.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки будуть зібраними та спокійними. Це найкращий час, щоб приймати рішення, які потребують холодного розрахунку та логіки. З'явиться шанс на прорив у кар'єрі або у власній справі. Можливі новини, пов'язані з роботою. Ввечері очікується внутрішній спокій — гарний момент для сімейної вечері або релаксу з книгою.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ця п'ятниця, 16 травня, трохи стримана емоційно, але продуктивна. Вам варто серйозно зайнятись своїм здоров'ям або фізичною формою. День підходить для планових обстежень, дієт або фізичної активності. А ввечері можливий приємний сюрприз або підтримка з боку близької людини.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Робочий день обіцяє бути плідним — усе вдається, коли ви в своєму ритмі. Астрологи кажуть, що сьогодні Діви можуть зробити серйозний крок вперед у роботі або навчитись чомусь новому. Вечір подарує натхнення — добре зайнятись чимось для душі, наприклад, хобі або медитацією.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні Терезам не вистачатиме бадьорості. День може видатись трохи млявим, особливо в першій половині. Не змушуйте себе працювати через силу — краще розділіть справи на частини. Ввечері з'явиться більше енергії, ідеальний час для легкого спілкування або романтичної зустрічі.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ця п'ятниця, 17 травня, принесе вам новини або ситуацію, яка вимагатиме швидкої реакції. Ваша природна інтуїція сьогодні не так сильно проявляється, тому орієнтуйтесь на логіку. В роботі можливі нові пропозиції або розширення обов’язків. Вечір буде пристрасний, може стати початком нового етапу у стосунках.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Астрологи прогнозують Стрільцям ідеальний день для формування кар'єрних планів і глобальних рішень. Вам важливо працювати в команді, самостійність сьогодні може трохи "гальмувати". Уникайте суперечок, адже це може забрати багато життєвих сил. Вечір добре провести у приємній компанії.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козероги матимуть силу, витримку та суперсилу — бути максимально ефективним. Вас можуть помітити, похвалити або навіть зробити цікаву пропозицію. Це найкращий час для кар’єри. Вечір — час внутрішнього задоволення, гордості за себе.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день буде трохи стриманим — особливо в плані емоцій і проявів. Зосередьтесь на чомусь практичному: гроші, документи, технічні справи. Можливо, доведеться взяти на себе чужі обов'язки. Вечір найкраще провести вдома, в спокійній атмосфері — для відновлення балансу.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні вас можуть здивувати почуття або нове захоплення. Попри загальну "сухість" дня, саме ви можете отримати хвилю натхнення, творчого підйому або навіть романтичного імпульсу. В роботі — день не для рутинних справ, а для креативу. Вечір буде м'яким, душевним та сповненим любові.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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