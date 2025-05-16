Гороскоп на сегодня, 16 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 16 мая, обещает быть насыщенным и продуктивным днем, ведь убывающая Луна в знаке Козерога соединилась с положительными 20 лунными сутками. В этот период эмоции отступают на второй план, главное сейчас — холодный ум, трудолюбие и умение не отвлекаться по пустякам. Пятница будет благоприятной как для работы и важных решений, так и для встреч с близкими, романтики или спокойного отдыха. Но, как предупреждают астрологи, некоторые знаки Зодиака могут оказаться перед вызовами и внутренней усталостью.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 16 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня придется сосредоточиться на работе. Астрологи советуют не распыляться по мелочам — вас ждет серьезное задание, которое потребует максимальной концентрации. Не исключено, что получите одобрение от руководства или старших коллег. Вечер лучше провести в тишине. Возможно, захочется побыть наедине с собой.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День благоприятен для планирования и стратегического мышления. Вы почувствуете мощный прилив энергии, и это стоит использовать — возможно, время подумать о смене направления в карьере или развитии собственного дела. Вечер обещает приятный разговор или неожиданную романтическую встречу.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня у Близнецов будет много работы — особенно бумажной или связанной с цифрами, отчетами, анализом. День идеально подходит для решения финансовых вопросов. Астрологи советуют провести вечер в теплой компании близких или друзей. Это поможет восстановить внутреннюю гармонию.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки будут собранными и спокойными. Это лучшее время, чтобы принимать решения, требующие холодного расчета и логики. Появится шанс на прорыв в карьере или в собственном деле. Возможны новости, связанные с работой. Вечером ожидается внутреннее спокойствие — хороший момент для семейного ужина или релакса с книгой.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Эта пятница, 16 мая, немного сдержанная эмоционально, но продуктивная. Вам стоит серьезно заняться своим здоровьем или физической формой. День подходит для плановых обследований, диет или физической активности. А вечером возможен приятный сюрприз или поддержка со стороны близкого человека.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Рабочий день обещает быть плодотворным — все удается, когда вы в своем ритме. Астрологи говорят, что сегодня Девы могут сделать серьезный шаг вперед в работе или научиться чему-то новому. Вечер подарит вдохновение — хорошо заняться чем-то для души, например, хобби или медитацией.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Весам не будет хватать бодрости. День может показаться немного вялым, особенно в первой половине. Не заставляйте себя работать через силу — лучше разделите дела на части. Вечером появится больше энергии, идеальное время для легкого общения или романтической встречи.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эта пятница, 17 мая, принесет вам новости или ситуацию, которая потребует быстрой реакции. Ваша природная интуиция сегодня не так сильно проявляется, поэтому ориентируйтесь на логику. В работе возможны новые предложения или расширение обязанностей. Вечер будет страстный, может стать началом нового этапа в отношениях.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Астрологи прогнозируют Стрельцам идеальный день для формирования карьерных планов и глобальных решений. Вам важно работать в команде, самостоятельность сегодня может немного "тормозить". Избегайте споров, ведь это может отнять много жизненных сил. Вечер хорошо провести в приятной компании.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козероги будут иметь силу, выдержку и суперсилу — быть максимально эффективным. Вас могут заметить, похвалить или даже сделать интересное предложение. Это лучшее время для карьеры. Вечер — время внутреннего удовлетворения, гордости за себя.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день будет немного сдержанным — особенно в плане эмоций и проявлений. Сосредоточьтесь на чем-то практичном: деньги, документы, технические дела. Возможно, придется взять на себя чужие обязанности. Вечер лучше всего провести дома, в спокойной атмосфере — для восстановления баланса.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас могут удивить чувства или новое увлечение. Несмотря на общую "сухость" дня, именно вы можете получить волну вдохновения, творческого подъема или даже романтического импульса. В работе — день не для рутинных дел, а для креатива. Вечер будет мягким, душевным и полным любви.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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