Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 травня, Місяць росте у пристрасному знаку Скорпіона, несучи з собою бурю емоцій та бажання щось різко змінити. Разом із тим розпочалася 15 місячна доба — одна з найнепередбачуваніших. Астрологи застерігають знаки Зодіаку, цього дня емоції можуть підводити, тому краще уникати конфліктів і не приймати важливих рішень. Водночас це сприятливий час для внутрішніх відкриттів, медитацій, роботи над собою. Можливі віщі сни та несподівані одкровення.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 11 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам хочеться змін і це нормально, головне — не наробити зайвого. День краще присвятити хобі або фізичним навантаженням — спорт або будь-яка активність допоможе спустити пару. Уникайте конфліктів, особливо у родині. Увечері можливий сплеск емоцій — прогулянка на свіжому повітрі допоможе врівноважити настрій.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваша інтуїція сьогодні працюватиме напрочуд добре. День сприятливий для побутових справ, наведення порядку, домашніх клопотів. Якщо вас хтось запросить у гості — не відмовляйтесь, це може принести приємні сюрпризи. Вечір обіцяє час душевних розмов.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День сприятливий для навчання, читання, перегляду лекцій чи фільмів з глибоким змістом. Ваша увага сьогодні загострена, але водночас ви можете стати дратівливими. Астрологи радять уникати суперечок — вони можуть перерости у щось більше. Увечері корисно провести час на самоті.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків ця неділя, 11 травня, ідеально підходить для спілкування з близькими — це подарує затишок та тепло. Сьогодні можливі несподівані приємні новини. У другій половині дня з’явиться бажання усамітнитися — не боріться з ним, адже ваша енергія нестабільна. Добре попрацювати над собою або подумати над своїми планами.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Хочеться розв'язати всі питання одразу — але не сьогодні, адже є ризик емоційних вибухів. Постарайтесь зайнятися чимось творчим — малювання, музика, кулінарія. Це допоможе стабілізувати внутрішній стан. Увечері вас може чекати романтичний сюрприз.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вам варто присвятити час дому, прибиранню або догляду за рослинами. Ці прості дії допоможуть вам заземлитися і уникнути емоційних гойдалок. У спілкуванні з рідними можливі дрібні суперечки — не загострюйте. Вечір сприятливий для ванни з ароматною сіллю чи книги з гарячим чаєм.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День гарний для зустрічей і спілкування. Ви, як завжди, намагаєтесь зберегти гармонію і сьогодні це вдасться, якщо уникнете чутливих тем у розмовах. Можливі приємні знайомства або цікаві розмови. Увечері астрологи радять не планувати нічого важливого — просто насолоджуйтеся тишею.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони сьогодні можуть бути надто емоційними. Можливі конфлікти — особливо якщо хтось намагається зачепити за живе. День підійде для самоаналізу, планування, глибоких роздумів. Вечір — чудовий час для самозаглиблення або мрій. Побережіть себе.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У цю неділю, 11 травня, Стрільці можуть відчувати сильне емоційне напруження. Краще присвятити цей день улюбленій справі або провести його за читанням. Не надто вдалий день для покупок чи важливих рішень. Увечері можливо з вами зв’яжеться хтось з ким ви давно не розмовляли. Це буде приємна несподіванка.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День сприятливий для побутових справ і турбот про здоров'я. Гарний час для детокс-процедур, легкої фізичної активності, йоги. Можуть бути розмови, які дадуть нове розуміння ситуації. Увечері бажано уникати галасливих компаній — побудьте в тиші, подивіться кіно чи прочитайте щось, що надихає.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви сьогодні сприймаєте все надто гостро — особливо емоції інших. Уникайте токсичних людей та напружених обговорень. Займіться чимось креативним, створіть щось руками або візуалізуйте мрії. Вечір може принести несподіване осяяння або ідею — запишіть її, вона може виявитися важливою.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

У ніч з 10 на 11 травня може наснитися віщий сон — зверніть увагу на деталі. Сьогодні особливо чутлива інтуїція, тож довіряйте відчуттям. День підійде для духовних практик, медитації, читання філософських текстів. Не ідеальний момент для активних справ, але чудовий, щоб побути з собою.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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