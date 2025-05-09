Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше у повню 12 травня — прогноз астрологів

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже у цей понеділок, 12 травня, на небі зійде Квітковий повний Місяць у знаку Скорпіона. Цей період принесе особливу енергію оновлення, натхнення та удачі для трьох знаків Зодіаку. Їм щаститиме у коханні, фінансах, самореалізації та навіть у здійсненні давніх мрій.

Кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить у Квіткову повню 12 травня, розповіли астрологи на порталі Hindustan Times.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить у повню 12 травня

Телець

Для Тельців це буде час розквіту й внутрішньої гармонії. Повня 12 травня — це справжній момент натхнення та приливу енергії. Як зазначають астрологи, особливо пощастить у сфері особистих стосунків: ви можете отримати щире зізнання, відновити гармонію з коханою людиною або навіть зустріти своє справжнє кохання. Також у цей день вам легко буде приймати важливі рішення — інтуїція не підведе.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки

Квітковий повний Місяць обіцяє Близнюкам несподівані відкриття та нові горизонти. Понеділок, 12 травня, подарує представникам цього знаку Зодіаку важливі підказки. Можливі нові ідеї, творчі прориви або шанс розпочати справу, яка давно зріла у вашій голові. Удача буде з вами у всьому, що пов’язано з подорожами, навчанням, саморозвитком або кар'єрою. Важливо прислухатися до себе — навіть несподівані рішення можуть виявитися найвірнішими.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Лев

Для Левів Квіткова повня стане потужним енергетичним імпульсом. Астрологи кажуть, що саме 12 травня Всесвіт буквально висвітлить вам шлях до успіху. Ви отримаєте шанс реалізувати себе в роботі, отримати довгоочікувану відповідь або вигідну пропозицію. Також у цей період можливі несподівані фінансові надходження чи корисні знайомства. Головне — не сидіти на місці: проявляйте ініціативу, дійте впевнено, і удача стане вашим союзником.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, якому знаку Зодіаку слід бути обережним у цю повню 12 травня.

Нагадаємо, ми писали, які знаки Зодіаку опинилися на порозі великих змін через ретроградний Плутон.

Також пропонуємо дізнатися, яким знакам Зодіаку чекати на грошовий потік у травні 2025 року.