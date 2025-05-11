Гороскоп на сегодня, 11 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 11 мая, Луна растет в страстном знаке Скорпиона, неся с собой бурю эмоций и желание что-то резко изменить. Вместе с тем начались 15 лунные сутки — одни из самых непредсказуемых. Астрологи предостерегают знаки Зодиака, в этот день эмоции могут подводить, поэтому лучше избегать конфликтов и не принимать важных решений. В то же время это благоприятное время для внутренних открытий, медитаций, работы над собой. Возможны вещие сны и неожиданные откровения.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 11 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам хочется перемен и это нормально, главное — не наделать лишнего. День лучше посвятить хобби или физическим нагрузкам — спорт или любая активность поможет спустить пар. Избегайте конфликтов, особенно в семье. Вечером возможен всплеск эмоций — прогулка на свежем воздухе поможет уравновесить настроение.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваша интуиция сегодня будет работать на удивление хорошо. День благоприятен для бытовых дел, наведения порядка, домашних хлопот. Если вас кто-то пригласит в гости — не отказывайтесь, это может принести приятные сюрпризы. Вечер обещает время душевных разговоров.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День благоприятен для обучения, чтения, просмотра лекций или фильмов с глубоким смыслом. Ваше внимание сегодня обострено, но в то же время вы можете стать раздражительными. Астрологи советуют избегать споров — они могут перерасти в нечто большее. Вечером полезно провести время в одиночестве.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков это воскресенье, 11 мая, идеально подходит для общения с близкими — это подарит уют и тепло. Сегодня возможны неожиданные приятные новости. Во второй половине дня появится желание уединиться — не боритесь с ним, ведь ваша энергия нестабильна. Хорошо поработать над собой или подумать над своими планами.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Хочется решить все вопросы сразу — но не сегодня, ведь есть риск эмоциональных взрывов. Постарайтесь заняться чем-то творческим — рисование, музыка, кулинария. Это поможет стабилизировать внутреннее состояние. Вечером вас может ждать романтический сюрприз.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня вам стоит посвятить время дому, уборке или уходу за растениями. Эти простые действия помогут вам заземлиться и избежать эмоциональных качелей. В общении с родными возможны мелкие споры — не обостряйте. Вечер благоприятен для ванны с ароматной солью или книги с горячим чаем.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День хорош для встреч и общения. Вы, как всегда, пытаетесь сохранить гармонию и сегодня это удастся, если избежите чувствительных тем в разговорах. Возможны приятные знакомства или интересные разговоры. Вечером астрологи советуют не планировать ничего важного — просто наслаждайтесь тишиной.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы сегодня могут быть чересчур эмоциональными. Возможны конфликты — особенно если кто-то пытается задеть за живое. День подойдет для самоанализа, планирования, глубоких размышлений. Вечер — отличное время для самоуглубления или мечтаний. Поберегите себя.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В это воскресенье, 11 мая, Стрельцы могут испытывать сильное эмоциональное напряжение. Лучше посвятить этот день любимому делу или провести его за чтением. Не слишком удачный день для покупок или важных решений. Вечером возможно с вами свяжется кто-то с кем вы давно не разговаривали. Это будет приятная неожиданность.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День благоприятен для бытовых дел и забот о здоровье. Хорошее время для детокс-процедур, легкой физической активности, йоги. Могут быть разговоры, которые дадут новое понимание ситуации. Вечером желательно избегать шумных компаний — побудьте в тишине, посмотрите кино или прочитайте что-то вдохновляющее.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сегодня воспринимаете все слишком остро — особенно эмоции других. Избегайте токсичных людей и напряженных обсуждений. Займитесь чем-то креативным, создайте что-то руками или визуализируйте мечты. Вечер может принести неожиданное озарение или идею — запишите ее, она может оказаться важной.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В ночь с 10 на 11 мая может присниться вещий сон — обратите внимание на детали. Сегодня особенно чувствительна интуиция, так что доверяйте ощущениям. День подойдет для духовных практик, медитации, чтения философских текстов. Не идеальный момент для активных дел, но замечательный, чтобы побыть с собой.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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