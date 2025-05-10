Гороскоп на сьогодні, 10 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 травня, на нас чекає енергетично насичений день. Місяць зростає у Терезах, даруючи відчуття гармонії. А 14 місячна доба сприяє духовному зростанню, саморозвитку, навчанню та розкриттю талантів. Зараз ідеальний момент, щоб присвятити день улюбленій справі, спілкуванню з близькими або творчості. Знаки Зодіаку можуть відчути потребу в душевній розмові або прагнення зробити простір навколо себе естетичнішим. Водночас астрологи радять звертати увагу на внутрішній баланс, уникати конфліктів та не перевантажувати очі.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 10 травня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на суботу, 10 травня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам не варто перенавантажувати себе домашніми справами. День підходить для відпочинку, бажано в компанії близьких, друзів або коханої людини. Уникайте поспіху — астрологи попереджають про ймовірність дратівливості. Вечір ідеальний для романтичного побачення чи приємної прогулянки.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям доведеться зануритися в рутину. Побутові клопоти вимагатимуть уваги, але не варто нервувати — ви усе встигнете. Сьогодні добре зайнятись здоров'ям: прогулянки на свіжому повітрі чи легка розминка будуть дуже доречними. Увечері очікуйте новину, яка може вплинути на ваші плани.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків ця субота пройде активно та цікаво. Гарний момент для спілкування, нових знайомств і творчих задумів. Якщо давно хотіли щось почати — саме час. Астрологи радять не боятися проявляти ініціативу. Ввечері можливі приємні сюрпризи в особистому житті.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні можуть відчувати втому або емоційне перенапруження. Намагайтеся не перевантажувати себе справами й дайте собі можливість перепочити. Місяць у Терезах підштовхує до внутрішнього балансу — медитація чи тиха музика будуть чудовим вибором. Увечері можливий щирий діалог із близькою людиною.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам ця субота, 10 травня, принесе натхнення та заряд енергії. Особливо день вдасться тим, хто займається творчістю або планує зустрічі. Соціальні події сьогодні сприятливі — нові знайомства можуть стати доленосними. Увечері на вас чекає час романтики або сімейних посиденьок.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам варто звернути увагу на свій внутрішній стан. Сьогодні день підходить для того, щоб навести лад у думках. Астрологи радять менше часу проводити за комп'ютером або за телефоном — очі надто вразливі. Вечір найкраще провести спокійно, у колі найближчих.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні Терези прагнутимуть гармонії та спокою. День чудово підходить для спілкування, відвідування мистецьких заходів чи занять хобі. Можлива поява нового захоплення. Вечір буде сповнений краси, романтики та емоцій.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам не завадить трохи стриманості. Сьогодні велика спокуса втягнутись у суперечку або різко зреагувати на зауваження. Астрологи рекомендують уникати конфліктів, зосередитись на справах, які приносять задоволення. Вечір буде емоційним — ймовірна душевна розмова з партнером.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні почуватимуться енергійними та натхненними. Настрій буде гарний з самого ранку. Варто присвятити час людям, які вас надихають. Ідеальний момент для творчості або невеликої подорожі. Увечері чекайте приємного знайомства або флірту.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам доведеться тримати баланс між справами та бажанням нічого не робити. Якщо запланували важливі завдання — завершіть їх до обіду. Після краще відпочити, зайнятись улюбленим заняттям. Вечір сприятливий для планування — сьогодні обов'язково з'явиться цікава ідея.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть очікувати несподівані новини або гостя. День пройде жваво — спілкування, зустрічі, дзвінки. Астрологи радять не ігнорувати інтуїцію — вона сьогодні сильна. Увечері можливий душевний сплеск, який допоможе краще зрозуміти себе.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні важливо зберігати спокій. День підходить для самоспостереження, творчості або усамітнення. Місяць у Терезах пробуджує бажання естетики — прикрасьте простір навколо себе. Вечір може принести романтичні переживання або теплі спогади.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить у повню 12 травня.

Нагадаємо, ми писали, кому зі знаків Зодіаку слід бути обережними у цю повню.

Також пропонуємо дізнатися, яким знакам Зодіаку варто прислухатися до інтуїції в останній місяць весни.