Гороскоп на сегодня, 10 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 10 мая, нас ждет энергетически насыщенный день. Луна растет в Весах, даря ощущение гармонии. А 14 лунные сутки способствуют духовному росту, саморазвитию, обучению и раскрытию талантов. Сейчас идеальный момент, чтобы посвятить день любимому делу, общению с близкими или творчеству. Знаки Зодиака могут почувствовать потребность в душевном разговоре или стремление сделать пространство вокруг себя более эстетичным. В то же время астрологи советуют обращать внимание на внутренний баланс, избегать конфликтов и не перегружать глаза.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 10 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам не стоит перегружать себя домашними делами. День подходит для отдыха, желательно в компании близких, друзей или любимого человека. Избегайте спешки — астрологи предупреждают о вероятности раздражительности. Вечер идеален для романтического свидания или приятной прогулки.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам придется погрузиться в рутину. Бытовые хлопоты потребуют внимания, но не стоит нервничать — вы все успеете. Сегодня хорошо заняться здоровьем: прогулки на свежем воздухе или легкая разминка будут очень кстати. Вечером ожидайте новость, которая может повлиять на ваши планы.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов эта суббота пройдет активно и интересно. Хороший момент для общения, новых знакомств и творческих замыслов. Если давно хотели что-то начать — самое время. Астрологи советуют не бояться проявлять инициативу. Вечером возможны приятные сюрпризы в личной жизни.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня могут чувствовать усталость или эмоциональное перенапряжение. Старайтесь не перегружать себя делами и дайте себе возможность передохнуть. Луна в Весах подталкивает к внутреннему балансу — медитация или тихая музыка будут отличным выбором. Вечером возможен искренний диалог с близким человеком.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам эта суббота, 10 мая, принесет вдохновение и заряд энергии. Особенно день удастся тем, кто занимается творчеством или планирует встречи. Социальные события сегодня благоприятны — новые знакомства могут стать судьбоносными. Вечером вас ждет время романтики или семейных посиделок.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам стоит обратить внимание на свое внутреннее состояние. Сегодня день подходит для того, чтобы навести порядок в мыслях. Астрологи советуют меньше времени проводить за компьютером или за телефоном — глаза слишком уязвимы. Вечер лучше всего провести спокойно, в кругу самых близких.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Весы будут стремиться к гармонии и спокойствию. День прекрасно подходит для общения, посещения художественных мероприятий или занятий хобби. Возможно появление нового увлечения. Вечер будет полон красоты, романтики и эмоций.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам не помешает немного сдержанности. Сегодня велик соблазн втянуться в спор или резко среагировать на замечание. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов, сосредоточиться на делах, которые приносят удовольствие. Вечер будет эмоциональным — вероятен душевный разговор с партнером.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня будут чувствовать себя энергичными и вдохновленными. Настроение будет хорошее с самого утра. Стоит посвятить время людям, которые вас вдохновляют. Идеальный момент для творчества или небольшого путешествия. Вечером ожидайте приятного знакомства или флирта.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам придется держать баланс между делами и желанием ничего не делать. Если запланировали важные задачи — завершите их до обеда. После лучше отдохнуть, заняться любимым занятием. Вечер благоприятен для планирования — сегодня обязательно появится интересная идея.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут ожидать неожиданные новости или гостя. День пройдет оживленно — общение, встречи, звонки. Астрологи советуют не игнорировать интуицию — она сегодня сильна. Вечером возможен душевный всплеск, который поможет лучше понять себя.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам сегодня важно сохранять спокойствие. День подходит для самонаблюдения, творчества или уединения. Луна в Весах пробуждает желание эстетики — украсьте пространство вокруг себя. Вечер может принести романтические переживания или теплые воспоминания.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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