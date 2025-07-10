Гороскоп за картами Таро на повню 10 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 10 липня, настає повня у знаку Козерога — потужний астрологічний момент, який підсвічує теми відповідальності, кар'єри, стабільності та внутрішньої дисципліни. Карти Таро допоможуть краще зрозуміти, куди варто спрямувати свої сили саме у цей день.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 10 липня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на повний Місяць 10 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Суд"

Перед вами постає необхідність остаточного рішення. Карта дня вказує Овнам на період усвідомлення, очищення та переродження. У повню вам важливо відпустити старе і бути готовими до нового.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Жезлів"

Сьогодні ви здатні керувати подіями, а не плисти за течією. Карта Таро "Королева Жезлів" підказує: ваша впевненість, харизма та ініціатива можуть принести помітні результати, особливо в питаннях кар'єри чи самореалізації. Не бійтеся бути в центрі уваги.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

День потребує балансу. Ви можете відчути навантаження або необхідність "жонглювати" кількома справами. Повня вкаже на важливість чітких пріоритетів — не беріть на себе більше, ніж можете витримати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Ієрофант"

Сьогодні Ракам варто звернутися до досвіду, традицій або авторитетної поради. У цей повний Місяць варто діяти відповідально, не шукати обхідних шляхів. Ви можете отримати підтримку з боку наставника або старшої людини.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Події розгортатимуться стрімко. Карта віщує новини, швидкі рішення, несподівані можливості. У день повні варто бути уважними до знаків і готовими реагувати миттєво — Всесвіт не чекатиме довго.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "П'ятірка Мечів"

Можливі конфлікти, розчарування або ситуації, в яких варто переглянути свої дії. Карта дня попереджає Дів: не варто перемагати будь-якою ціною. Повня допоможе побачити, де ви перегнули межу і повернути собі внутрішню рівновагу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сила"

Цей день покаже, наскільки сильною є ваша внутрішня стійкість. Сила — це не про тиск, а про м'якість, впевненість і терпіння. У день повні ви здатні подолати емоційний шторм і вийти з нього ще сильнішими.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Пентаклів"

Настав час зосередитися на практичних речах. Повня у Козерозі активізує теми навчання, роботи та фінансів. "Паж Пентаклів" пропонує можливість розпочати щось нове — курс, підробіток або інвестування у свій розвиток.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Сьогодні перед вами відкривається безліч варіантів, але не всі з них реальні. Повня обманює солодкими ілюзіями — не піддавайтесь. Зосередьтесь на головному, не витрачайте енергію на пусті мрії.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Цей день може принести відчуття стабільності, успіху або підтримки з боку родини. Повня у вашому знаку підсилює сфери кар'єри та фінансів. Довіртесь тому, що ви вже побудували і зростайте далі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

У день повні вам варто зробити паузу. "Четвірка Мечів" говорить про потребу у відновленні, відпочинку, медитації. Навіть якщо навколо метушня — знайдіть час, щоб побути наодинці з собою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цей день принесе Рибам зміни — несподівані, але перспективні. Повня активізує цикли життя: щось може завершитися, щось — початися. Довіртеся потоку подій, але не забудьте — шанс з'явиться лише на мить, і важливо його вхопити.

Раніше ми писали, хто зі знаків Зодіаку знайде нову роботу до кінця літа за прогнозом Таро.

Нагадаємо, ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку Таро віщує справжнє кохання у липні 2025 року.

Також ділимося, які знаки Зодіаку зможуть подолати страхи у липні.