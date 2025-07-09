Яким знакам Зодіаку пощастить з грошима після повні 10 липня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Ця літня повня, що пройде під знаком Козерога 10 липня, нестиме сильну енергію, яка сприятиме робочим справам, переговорам, укладанню договорів та угод. Розклад карт Таро обіцяє — одразу після цієї астрологічної події деякі знаки Зодіаку зможуть отримати нові прибутки та примножити свої статки.

Яким знакам Зодіаку особливо пощастить у сфері фінансів після повного Місяця 10 липня за віщуванням карт Таро — читайте далі у статті Новини.LIVE.

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Знаки Зодіаку, які отримають прибутки після повні 10 липня

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Ця карта символізує заслужений прибуток, незалежність та стабільність. Якщо ви довго вкладали сили у роботу чи проєкт, очікували фінансової подяки або результату інвестицій — саме після повні 10 липня можете отримати те, чого варті.

Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Король Пентаклів"

Цей період може стати для вас грошовим проривом. Карта "Король Пентаклів" вказує на великі можливості в сфері фінансів, вигідні угоди, бонуси або навіть нову пропозицію, що змінить ваш матеріальний статус. Це час бути сміливішими у фінансових рішеннях. Якщо вам запропонують керівну роль, додатковий заробіток або співпрацю — не вагайтеся.

Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Діва — карта Таро "Туз Пентаклів"

Це новий початок у грошовій сфері. Після повні 10 липня на вас чекає шанс, який змінює правила гри: нова робота, вигідна підробітка, старт навчання з перспективою заробітку або просто ідея, яка принесе дохід. Головне — не пропустіть момент. Це також вдалий час для практичних рішень, оформлення документів і стабільних вкладень.

Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE

Козоріг — карта Таро "Шістка Пентаклів"

Після повні вам можуть повернути старий борг або ж підтримати матеріально у важливий момент. Карта Таро "Шістка Пентаклів" — це про баланс: те, що ви вкладали в інших, повернеться з відсотками. Гроші після повні можуть прийти неочікувано, але точно не випадково.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

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