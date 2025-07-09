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Главная Праздники Этим знакам Зодиака Таро обещает прибыль после полнолуния 10 июля

Этим знакам Зодиака Таро обещает прибыль после полнолуния 10 июля

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 03:55
Каким знакам Зодиака повезет с деньгами после полнолуния 10 июля 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Это летнее полнолуние, которое пройдет под знаком Козерога 10 июля, будет нести сильную энергию, которая будет способствовать рабочим делам, переговорам, заключению договоров и соглашений. Расклад карт Таро обещает — сразу после этого астрологического события некоторые знаки Зодиака смогут получить новые прибыли и приумножить свое состояние.

Каким знакам Зодиака особенно повезет в сфере финансов после полнолуния 10 июля по предсказанию карт Таро — читайте далее в статье Новини.LIVE.

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Знаки Зодиака, которые получат прибыль после полнолуния 10 июля

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Эта карта символизирует заслуженную прибыль, независимость и стабильность. Если вы долго вкладывали силы в работу или проект, ожидали финансовой благодарности или результата инвестиций — именно после полнолуния 10 июля можете получить то, чего достойны.

 

Каким знакам Зодиака повезет с деньгами после полнолуния 10 июля 2025 — Телец
Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Король Пентаклей"

Этот период может стать для вас денежным прорывом. Карта "Король Пентаклей" указывает на большие возможности в сфере финансов, выгодные сделки, бонусы или даже новое предложение, которое изменит ваш материальный статус. Это время быть смелее в финансовых решениях. Если вам предложат руководящую роль, дополнительный заработок или сотрудничество — не сомневайтесь.

 

Каким знакам Зодиака повезет с деньгами после полнолуния 10 июля 2025 — Рак
Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Дева — карта Таро "Туз Пентаклей"

Это новое начало в денежной сфере. После полнолуния 10 июля вас ждет шанс, который меняет правила игры: новая работа, выгодная подработка, старт обучения с перспективой заработка или просто идея, которая принесет доход. Главное — не упустите момент. Это также удачное время для практических решений, оформления документов и стабильных вложений.

 

Каким знакам Зодиака повезет с деньгами после полнолуния 10 июля 2025 — Дева
Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

После полнолуния вам могут вернуть старый долг или же поддержать материально в важный момент. Карта Таро "Шестерка Пентаклей" — это о балансе: то, что вы вкладывали в других, вернется с процентами. Деньги после полнолуния могут прийти неожиданно, но точно не случайно.

 

Каким знакам Зодиака повезет с деньгами после полнолуния 10 июля 2025 — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака приблизятся к цели на этой неделе по прогнозу карт Таро.

Напомним, мы писали, что Таро определили знаки Зодиака, которым нужно доверять интуиции в июле.

Также мы делились, какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь в июле по прогнозу карт Таро.

прогнозы деньги полнолуние прибыль карта дня карты Таро
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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