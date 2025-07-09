Каким знакам Зодиака повезет с деньгами после полнолуния 10 июля 2025 — Таро прогноз

Этим знакам Зодиака Таро обещает прибыль после полнолуния 10 июля
Это летнее полнолуние, которое пройдет под знаком Козерога 10 июля, будет нести сильную энергию, которая будет способствовать рабочим делам, переговорам, заключению договоров и соглашений. Расклад карт Таро обещает — сразу после этого астрологического события некоторые знаки Зодиака смогут получить новые прибыли и приумножить свое состояние.
Каким знакам Зодиака особенно повезет в сфере финансов после полнолуния 10 июля по предсказанию карт Таро — читайте далее в статье Новини.LIVE.
Знаки Зодиака, которые получат прибыль после полнолуния 10 июля
Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"
Эта карта символизирует заслуженную прибыль, независимость и стабильность. Если вы долго вкладывали силы в работу или проект, ожидали финансовой благодарности или результата инвестиций — именно после полнолуния 10 июля можете получить то, чего достойны.
Рак — карта Таро "Король Пентаклей"
Этот период может стать для вас денежным прорывом. Карта "Король Пентаклей" указывает на большие возможности в сфере финансов, выгодные сделки, бонусы или даже новое предложение, которое изменит ваш материальный статус. Это время быть смелее в финансовых решениях. Если вам предложат руководящую роль, дополнительный заработок или сотрудничество — не сомневайтесь.
Дева — карта Таро "Туз Пентаклей"
Это новое начало в денежной сфере. После полнолуния 10 июля вас ждет шанс, который меняет правила игры: новая работа, выгодная подработка, старт обучения с перспективой заработка или просто идея, которая принесет доход. Главное — не упустите момент. Это также удачное время для практических решений, оформления документов и стабильных вложений.
Козерог — карта Таро "Шестерка Пентаклей"
После полнолуния вам могут вернуть старый долг или же поддержать материально в важный момент. Карта Таро "Шестерка Пентаклей" — это о балансе: то, что вы вкладывали в других, вернется с процентами. Деньги после полнолуния могут прийти неожиданно, но точно не случайно.
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