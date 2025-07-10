Гороскоп по картам Таро на полнолуние 10 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для знаков Зодиака на полнолуние 10 июля 2025 по Таро
Сегодня, 10 июля, наступает полнолуние в знаке Козерога — мощный астрологический момент, который подсвечивает темы ответственности, карьеры, стабильности и внутренней дисциплины. Карты Таро помогут лучше понять, куда стоит направить свои силы именно в этот день.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 10 июля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на полнолуние 10 июля:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Суд"
Перед вами встает необходимость окончательного решения. Карта дня указывает Овнам на период осознания, очищения и перерождения. В полнолуние вам важно отпустить старое и быть готовыми к новому.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Королева Жезлов"
Сегодня вы способны управлять событиями, а не плыть по течению. Карта Таро "Королева Жезлов" подсказывает: ваша уверенность, харизма и инициатива могут принести заметные результаты, особенно в вопросах карьеры или самореализации. Не бойтесь быть в центре внимания.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Двойка Пентаклей"
День нуждается в балансе. Вы можете почувствовать нагрузку или необходимость "жонглировать" несколькими делами. Полнолуние укажет на важность четких приоритетов — не берите на себя больше, чем можете выдержать.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Иерофант"
Сегодня Ракам стоит обратиться к опыту, традициям или авторитетному совету. В это Полнолуние стоит действовать ответственно, не искать обходных путей. Вы можете получить поддержку со стороны наставника или старшего человека.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Восьмерка Жезлов"
События будут разворачиваться стремительно. Карта предвещает новости, быстрые решения, неожиданные возможности. В день полнолуния стоит быть внимательными к знакам и готовыми реагировать мгновенно — Вселенная не будет ждать долго.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Возможны конфликты, разочарования или ситуации, в которых стоит пересмотреть свои действия. Карта дня предупреждает Дев: не стоит побеждать любой ценой. Полнолуние поможет увидеть, где вы перегнули черту и вернуть себе внутреннее равновесие.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Сила"
Этот день покажет, насколько сильна ваша внутренняя стойкость. Сила — это не о давлении, а о мягкости, уверенности и терпении. В день полнолуния вы способны преодолеть эмоциональный шторм и выйти из него еще сильнее.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Паж Пентаклей"
Пришло время сосредоточиться на практических вещах. Полнолуние в Козероге активизирует темы обучения, работы и финансов. "Паж Пентаклей" предлагает возможность начать что-то новое — курс, подработку или инвестирование в свое развитие.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Семерка Кубков"
Сегодня перед вами открывается множество вариантов, но не все из них реальны. Полнолуние обманывает сладкими иллюзиями — не поддавайтесь. Сосредоточьтесь на главном, не тратьте энергию на пустые мечты.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Десятка Пентаклей"
Этот день может принести ощущение стабильности, успеха или поддержки со стороны семьи. Полнолуние в вашем знаке усиливает сферы карьеры и финансов. Доверьтесь тому, что вы уже построили и расти дальше.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Четверка Мечей"
В день полнолуния вам стоит сделать паузу. "Четверка Мечей" говорит о потребности в восстановлении, отдыхе, медитации. Даже если вокруг суета — найдите время, чтобы побыть наедине с собой.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Этот день принесет Рыбам перемены — неожиданные, но перспективные. Полнолуние активизирует циклы жизни: что-то может завершиться, что-то — начаться. Доверьтесь потоку событий, но не забудьте — шанс появится лишь на мгновение, и важно его ухватить.
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