Гороскоп по картам Таро на полнолуние 10 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 10 июля, наступает полнолуние в знаке Козерога — мощный астрологический момент, который подсвечивает темы ответственности, карьеры, стабильности и внутренней дисциплины. Карты Таро помогут лучше понять, куда стоит направить свои силы именно в этот день.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 10 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Суд"

Перед вами встает необходимость окончательного решения. Карта дня указывает Овнам на период осознания, очищения и перерождения. В полнолуние вам важно отпустить старое и быть готовыми к новому.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Сегодня вы способны управлять событиями, а не плыть по течению. Карта Таро "Королева Жезлов" подсказывает: ваша уверенность, харизма и инициатива могут принести заметные результаты, особенно в вопросах карьеры или самореализации. Не бойтесь быть в центре внимания.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

День нуждается в балансе. Вы можете почувствовать нагрузку или необходимость "жонглировать" несколькими делами. Полнолуние укажет на важность четких приоритетов — не берите на себя больше, чем можете выдержать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Иерофант"

Сегодня Ракам стоит обратиться к опыту, традициям или авторитетному совету. В это Полнолуние стоит действовать ответственно, не искать обходных путей. Вы можете получить поддержку со стороны наставника или старшего человека.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

События будут разворачиваться стремительно. Карта предвещает новости, быстрые решения, неожиданные возможности. В день полнолуния стоит быть внимательными к знакам и готовыми реагировать мгновенно — Вселенная не будет ждать долго.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Возможны конфликты, разочарования или ситуации, в которых стоит пересмотреть свои действия. Карта дня предупреждает Дев: не стоит побеждать любой ценой. Полнолуние поможет увидеть, где вы перегнули черту и вернуть себе внутреннее равновесие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Сила"

Этот день покажет, насколько сильна ваша внутренняя стойкость. Сила — это не о давлении, а о мягкости, уверенности и терпении. В день полнолуния вы способны преодолеть эмоциональный шторм и выйти из него еще сильнее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Пентаклей"

Пришло время сосредоточиться на практических вещах. Полнолуние в Козероге активизирует темы обучения, работы и финансов. "Паж Пентаклей" предлагает возможность начать что-то новое — курс, подработку или инвестирование в свое развитие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Сегодня перед вами открывается множество вариантов, но не все из них реальны. Полнолуние обманывает сладкими иллюзиями — не поддавайтесь. Сосредоточьтесь на главном, не тратьте энергию на пустые мечты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Этот день может принести ощущение стабильности, успеха или поддержки со стороны семьи. Полнолуние в вашем знаке усиливает сферы карьеры и финансов. Доверьтесь тому, что вы уже построили и расти дальше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Мечей"

В день полнолуния вам стоит сделать паузу. "Четверка Мечей" говорит о потребности в восстановлении, отдыхе, медитации. Даже если вокруг суета — найдите время, чтобы побыть наедине с собой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Этот день принесет Рыбам перемены — неожиданные, но перспективные. Полнолуние активизирует циклы жизни: что-то может завершиться, что-то — начаться. Доверьтесь потоку событий, но не забудьте — шанс появится лишь на мгновение, и важно его ухватить.

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