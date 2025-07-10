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Главная Праздники Гороскоп для знаков Зодиака на полнолуние 10 июля 2025 по Таро

Гороскоп для знаков Зодиака на полнолуние 10 июля 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 05:55
Гороскоп по картам Таро на полнолуние 10 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 10 июля, наступает полнолуние в знаке Козерога — мощный астрологический момент, который подсвечивает темы ответственности, карьеры, стабильности и внутренней дисциплины. Карты Таро помогут лучше понять, куда стоит направить свои силы именно в этот день.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 10 июля 2025 года.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на полнолуние 10 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Суд"

Перед вами встает необходимость окончательного решения. Карта дня указывает Овнам на период осознания, очищения и перерождения. В полнолуние вам важно отпустить старое и быть готовыми к новому.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Сегодня вы способны управлять событиями, а не плыть по течению. Карта Таро "Королева Жезлов" подсказывает: ваша уверенность, харизма и инициатива могут принести заметные результаты, особенно в вопросах карьеры или самореализации. Не бойтесь быть в центре внимания.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

День нуждается в балансе. Вы можете почувствовать нагрузку или необходимость "жонглировать" несколькими делами. Полнолуние укажет на важность четких приоритетов — не берите на себя больше, чем можете выдержать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Иерофант"

Сегодня Ракам стоит обратиться к опыту, традициям или авторитетному совету. В это Полнолуние стоит действовать ответственно, не искать обходных путей. Вы можете получить поддержку со стороны наставника или старшего человека.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

События будут разворачиваться стремительно. Карта предвещает новости, быстрые решения, неожиданные возможности. В день полнолуния стоит быть внимательными к знакам и готовыми реагировать мгновенно — Вселенная не будет ждать долго.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Возможны конфликты, разочарования или ситуации, в которых стоит пересмотреть свои действия. Карта дня предупреждает Дев: не стоит побеждать любой ценой. Полнолуние поможет увидеть, где вы перегнули черту и вернуть себе внутреннее равновесие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Сила"

Этот день покажет, насколько сильна ваша внутренняя стойкость. Сила — это не о давлении, а о мягкости, уверенности и терпении. В день полнолуния вы способны преодолеть эмоциональный шторм и выйти из него еще сильнее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Пентаклей"

Пришло время сосредоточиться на практических вещах. Полнолуние в Козероге активизирует темы обучения, работы и финансов. "Паж Пентаклей" предлагает возможность начать что-то новое — курс, подработку или инвестирование в свое развитие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Сегодня перед вами открывается множество вариантов, но не все из них реальны. Полнолуние обманывает сладкими иллюзиями — не поддавайтесь. Сосредоточьтесь на главном, не тратьте энергию на пустые мечты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Этот день может принести ощущение стабильности, успеха или поддержки со стороны семьи. Полнолуние в вашем знаке усиливает сферы карьеры и финансов. Доверьтесь тому, что вы уже построили и расти дальше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Мечей"

В день полнолуния вам стоит сделать паузу. "Четверка Мечей" говорит о потребности в восстановлении, отдыхе, медитации. Даже если вокруг суета — найдите время, чтобы побыть наедине с собой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Этот день принесет Рыбам перемены — неожиданные, но перспективные. Полнолуние активизирует циклы жизни: что-то может завершиться, что-то — начаться. Доверьтесь потоку событий, но не забудьте — шанс появится лишь на мгновение, и важно его ухватить.

Ранее мы писали, кто из знаков Зодиака найдет новую работу до конца лета по прогнозу Таро.

Напомним, мы рассказывали, кому из знаков Зодиака Таро предвещает настоящую любовь в июле 2025 года.

Также делимся, какие знаки Зодиака смогут преодолеть страхи в июле.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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