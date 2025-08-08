Гороскоп за картами Таро на 8 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

П'ятниця, 8 серпня, — один із найбільш світлих та врівноважених днів місяця. Настає 16-та місячна доба, що дарує гармонію, натхнення та шанс очистити не лише простір, а й думки. А Місяць, що росте у знаку Водолія, заряджає бажанням свободи, несподіваних рішень і творчих проривів. Карти Таро допоможуть не загубитися в цій енергії й обрати найкращий шлях.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 8 серпня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Місяць"

Цього дня вам не все буде зрозумілим з першого погляду. Можуть з'явитися сумніви, ілюзії або ситуації, які здаються заплутаними. Не робіть поспішних висновків — довіртесь інтуїції й уникайте драм.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

День сприятливий для навчання, роботи, вдосконалення навичок. Ви отримаєте задоволення від того, що робите, навіть якщо результат ще не очевидний. Ваша старанність принесе плоди у майбутньому.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Час для радості, зустрічей і гарного настрою. Сьогодні добре проводити час із друзями, ділитись приємними емоціями або відзначати навіть невеликі перемоги. День дарує позитив і натхнення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ви стоїте перед вибором або намагаєтесь уникнути конфлікту. Не ігноруйте внутрішні сигнали — рішення прийде, коли ви дозволите собі чесно подивитися на ситуацію.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Ви в центрі подій і маєте всі шанси вплинути на ситуацію. День сприяє прояву сили, відповідальності, ініціативи. Ваш авторитет важить — не бійтеся діяти твердо, але мудро.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Сьогодні важливо зробити паузу. Навіть якщо навколо метушня — дайте собі дозвіл на відпочинок, усамітнення або переосмислення. Ваша внутрішня тиша — джерело сили.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Уникайте розпорошення уваги. Ви можете мріяти про багато чого, але щоб реалізувати задумане, потрібно обрати конкретний напрям. День випробовує вас на здатність відрізнити реальне від ілюзорного.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Це день переходу — психологічного або навіть фізичного. Ви залишаєте позаду щось болісне й рухаєтесь до спокійнішого берега. Не озирайтесь назад — шлях веде до ясності.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ваша енергія сьогодні на максимумі. З'являються нові ідеї, проєкти або натхнення. Цей день створений для запуску важливих ініціатив. Не зволікайте.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Правосуддя"

Справедливість буде на вашому боці, якщо ви дієте чесно. День закликає до об'єктивності, врівноважених рішень та відповідальності. Важливо дотримуватися принципів — навіть якщо це складно.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Несподівані повороти можливі — як у приємному, так і в кармічному сенсі. День випробовує вашу готовність приймати зміни. Не чіпляйтесь за минуле — рух уперед відкриє нові можливості.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Закохані"

Вибір, який ви зробите сьогодні, буде важливим. Можливо, у сфері стосунків або цінностей. Довіртесь серцю, але не ігноруйте розум — лише баланс допоможе ухвалити вірне рішення.

