Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 августа 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 августа 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 05:55
Гороскоп по картам Таро на 8 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Пятница, 8 августа, — один из самых светлых и уравновешенных дней месяца. Наступают 16-е лунные сутки, которые дарят гармонию, вдохновение и шанс очистить не только пространство, но и мысли. А Луна, растущая в знаке Водолея, заряжает желанием свободы, неожиданных решений и творческих прорывов. Карты Таро помогут не потеряться в этой энергии и выбрать лучший путь.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 8 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 8 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Луна"

В этот день вам не все будет понятно с первого взгляда. Могут появиться сомнения, иллюзии или ситуации, которые кажутся запутанными. Не делайте поспешных выводов — доверьтесь интуиции и избегайте драм.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

День благоприятен для обучения, работы, совершенствования навыков. Вы получите удовольствие от того, что делаете, даже если результат еще не очевиден. Ваше усердие принесет плоды в будущем.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Время для радости, встреч и хорошего настроения. Сегодня хорошо проводить время с друзьями, делиться приятными эмоциями или отмечать даже небольшие победы. День дарит позитив и вдохновение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы стоите перед выбором или пытаетесь избежать конфликта. Не игнорируйте внутренние сигналы — решение придет, когда вы позволите себе честно посмотреть на ситуацию.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Вы в центре событий и имеете все шансы повлиять на ситуацию. День способствует проявлению силы, ответственности, инициативы. Ваш авторитет имеет вес — не бойтесь действовать твердо, но мудро.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Сегодня важно сделать паузу. Даже если вокруг суета — дайте себе разрешение на отдых, уединение или переосмысление. Ваша внутренняя тишина — источник силы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Избегайте распыления внимания. Вы можете мечтать о многом, но чтобы реализовать задуманное, нужно выбрать конкретное направление. День испытывает вас на способность отличить реальное от иллюзорного.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Это день перехода — психологического или даже физического. Вы оставляете позади что-то болезненное и движетесь к более спокойному берегу. Не оглядывайтесь назад — путь ведет к ясности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Ваша энергия сегодня на максимуме. Появляются новые идеи, проекты или вдохновение. Этот день создан для запуска важных инициатив. Не медлите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Правосудие"

Справедливость будет на вашей стороне, если вы действуете честно. День призывает к объективности, уравновешенным решениям и ответственности. Важно придерживаться принципов — даже если это сложно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Неожиданные повороты возможны — как в приятном, так и в кармическом смысле. День испытывает вашу готовность принимать перемены. Не цепляйтесь за прошлое — движение вперед откроет новые возможности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Влюбленные"

Выбор, который вы сделаете сегодня, будет важным. Возможно, в сфере отношений или ценностей. Доверьтесь сердцу, но не игнорируйте разум — только баланс поможет принять верное решение.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 8 августа карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
