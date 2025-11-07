Гороскоп за картами Таро на 7 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Сьогодні, 7 листопада, за пророцтвом карт Таро, обіцяє час відновлення рівноваги та енергетичних підказок. Одні знаки Зодіаку отримають заслужену винагороду, інші побачать, куди зникає їхня енергія.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 7 листопада 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Овнам сьогодні не варто закриватися від людей, особливо від близьких. А спільна робота допоможе досягти більшого, ніж самостійні зусилля.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)

П'ятниця стане дзеркалом ваших стосунків: де ви віддаєте більше, ніж отримуєте. Карта дня радить повернути енергію собі й не вкладати сили у порожнечу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро Паж Мечів (перевернута)

Сьогодні важливо не поспішати з висновками. Утримайтеся від зайвих розмов — слова можуть бути сприйняті неправильно.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів" (перевернута)

День принесе полегшення після напруги. Там, де були суперечки, нарешті запанує спокій і розуміння.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Цей день заряджає вас енергією нових ідей. "Туз Жезлів" показують шанс розпочати справу, яка змінить ваш шлях — не вагайтеся.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "П'ятірка Мечів" (перевернута)

Спробуйте відпустити контроль. Іноді свобода приходить тоді, коли ви дозволяєте життю показати інший сценарій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)

Минуле сьогодні може нагадати про себе, але не варто там затримуватись. Карта дня закликає зосередитися на тому, що є зараз, а не на спогадах.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Ієрофант"

Ваші дії 7 листопада повинні спиратися на мудрість і традиції. "Ієрофант" радить зберігати стабільність і не руйнувати те, що працює.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Відлюдник" (перевернута)

П'ятниця покаже, наскільки вам потрібна пауза. Якщо відчуваєте втому від світу — дайте собі час на усамітнення й перезавантаження.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)

Не дозволяйте емоціям керувати вами. Таро радять говорити прямо, але спокійно — це допоможе вирішити давню проблему.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

День буде насиченим подіями — усе рухається швидше, ніж очікували. Використайте цю хвилю активності, щоб втілити задумане.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Перед вами відкривається новий етап. "Двійка Жезлів" радить спланувати дії на майбутнє — зараз час закладати основу великих змін.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку отримають неймовірні новини у ці вихідні.

Кому листопад подарує шанс виправити помилки.

Які знаки Зодіаку досягнуть фінансового успіху в останній місяць осені.

Яким знакам Зодіаку слід уважно ставитися до здоров'я у листопаді.

Кому випаде унікальний шанс розпочати нове життя в останній місяць осені.