Гороскоп за картами Таро на 7 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 листопада 2025 за Таро
Сьогодні, 7 листопада, за пророцтвом карт Таро, обіцяє час відновлення рівноваги та енергетичних підказок. Одні знаки Зодіаку отримають заслужену винагороду, інші побачать, куди зникає їхня енергія.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 7 листопада 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Трійка Пентаклів"
Овнам сьогодні не варто закриватися від людей, особливо від близьких. А спільна робота допоможе досягти більшого, ніж самостійні зусилля.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)
П'ятниця стане дзеркалом ваших стосунків: де ви віддаєте більше, ніж отримуєте. Карта дня радить повернути енергію собі й не вкладати сили у порожнечу.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро Паж Мечів (перевернута)
Сьогодні важливо не поспішати з висновками. Утримайтеся від зайвих розмов — слова можуть бути сприйняті неправильно.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "П'ятірка Жезлів" (перевернута)
День принесе полегшення після напруги. Там, де були суперечки, нарешті запанує спокій і розуміння.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Цей день заряджає вас енергією нових ідей. "Туз Жезлів" показують шанс розпочати справу, яка змінить ваш шлях — не вагайтеся.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "П'ятірка Мечів" (перевернута)
Спробуйте відпустити контроль. Іноді свобода приходить тоді, коли ви дозволяєте життю показати інший сценарій.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)
Минуле сьогодні може нагадати про себе, але не варто там затримуватись. Карта дня закликає зосередитися на тому, що є зараз, а не на спогадах.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Ієрофант"
Ваші дії 7 листопада повинні спиратися на мудрість і традиції. "Ієрофант" радить зберігати стабільність і не руйнувати те, що працює.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Відлюдник" (перевернута)
П'ятниця покаже, наскільки вам потрібна пауза. Якщо відчуваєте втому від світу — дайте собі час на усамітнення й перезавантаження.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)
Не дозволяйте емоціям керувати вами. Таро радять говорити прямо, але спокійно — це допоможе вирішити давню проблему.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Вісімка Жезлів"
День буде насиченим подіями — усе рухається швидше, ніж очікували. Використайте цю хвилю активності, щоб втілити задумане.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Двійка Жезлів"
Перед вами відкривається новий етап. "Двійка Жезлів" радить спланувати дії на майбутнє — зараз час закладати основу великих змін.
