Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 серпня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 серпня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 06:00
Гороскоп за картами Таро на 7 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Четвер, 7 серпня, подарує нам особливий день, що принесе знакам Зодіаку внутрішні прозріння та загострену інтуїцію. Водночас це час непростих випробувань та спокус. Карти Таро підкажуть на чому зосередитися та чого варто уникати. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 7 серпня 2025 року.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 7 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Справедливість"

День вимагає чесності — перед собою, оточенням та у фінансових питаннях. Карта дня радить діяти об'єктивно й не шукати винних. Усе, що ви посієте сьогодні, швидко дасть плоди.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Життя може зробити неочікуваний поворот. Якщо ви давно чекаєте змін — саме час відпустити контроль. Доля готує вам сюрприз, головне — прийняти його з вдячністю.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ви можете опинитися перед складним вибором. Не поспішайте з рішеннями — зважте всі "за" і "проти". Сьогодні важливо не діяти з позиції емоцій, а дослухатися до розуму.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Це день глибокої чуттєвості. Прислухайтеся до свого серця — воно сьогодні ваш найкращий порадник. Можлива приємна звістка або підтримка.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Диявол"

Остерігайтеся спокус та маніпуляцій. Хтось може тиснути на ваші слабкі місця. Не забувайте про самоконтроль і не приймайте рішень під впливом страхів чи бажань.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Ієрофант"

День сприятливий для навчання, порад від мудрих людей або духовних практик. Дотримання правил і традицій принесе вам внутрішню стабільність. Не відхиляйтеся від перевірених шляхів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сонце"

Це ваш день. Вас чекає успіх, тепло й відчуття гармонії. Вдалий момент для початку чогось нового або для святкування досягнень. Усміхніться — світ на вашому боці.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Вас можуть випробовувати на міцність, але ви здатні відстояти свої позиції. Не бійтеся конфліктів — ваша впевненість сьогодні є ключем до перемоги. Не здавайтеся.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Спільна робота принесе чудові результати. Шукайте однодумців, діліться знаннями. Вас помітять, якщо ви не будете приховувати свої таланти.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Настав час залишити те, що більше не наповнює. Це може бути старе бажання, проект або стосунки. Ваша душа прагне нових горизонтів — не стримуйте себе.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Маг"

Усе у ваших руках. Ви маєте всі ресурси, щоб досягти бажаного. Дійте рішуче — сьогодні не варто сумніватися у собі. Ваш потенціал здивує навіть вас самих.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Паж Мечів"

День активного обміну інформацією. Прислухайтеся до деталей, не ігноруйте дрібниць. Слідкуйте за словами й тримайте емоції під контролем — вони можуть бути вашим козирем або пасткою.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
