Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 августа 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 августа 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 06:00
Гороскоп по картам Таро на 7 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Четверг, 7 августа, подарит нам особый день, который принесет знакам Зодиака внутренние прозрения и обостренную интуицию. В то же время это время непростых испытаний и соблазнов. Карты Таро подскажут на чем сосредоточиться и чего стоит избегать.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 7 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 7 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Справедливость"

День требует честности — перед собой, окружающими и в финансовых вопросах. Карта дня советует действовать объективно и не искать виноватых. Все, что вы посеете сегодня, быстро даст плоды.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Жизнь может сделать неожиданный поворот. Если вы давно ждете перемен — самое время отпустить контроль. Судьба готовит вам сюрприз, главное — принять его с благодарностью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы можете оказаться перед сложным выбором. Не спешите с решениями — взвесьте все "за" и "против". Сегодня важно не действовать с позиции эмоций, а прислушиваться к разуму.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Кубков"

Это день глубокой чувственности. Прислушайтесь к своему сердцу — оно сегодня ваш лучший советчик. Возможно приятное известие или поддержка.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Дьявол"

Остерегайтесь соблазнов и манипуляций. Кто-то может давить на ваши слабые места. Не забывайте о самоконтроле и не принимайте решений под влиянием страхов или желаний.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Иерофант"

День благоприятен для обучения, советов от мудрых людей или духовных практик. Соблюдение правил и традиций принесет вам внутреннюю стабильность. Не отклоняйтесь от проверенных путей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Солнце"

Это ваш день. Вас ждет успех, тепло и ощущение гармонии. Удачный момент для начала чего-то нового или для празднования достижений. Улыбнитесь — мир на вашей стороне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Вас могут испытывать на прочность, но вы способны отстоять свои позиции. Не бойтесь конфликтов — ваша уверенность сегодня является ключом к победе. Не сдавайтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Совместная работа принесет отличные результаты. Ищите единомышленников, делитесь знаниями. Вас заметят, если вы не будете скрывать свои таланты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Пришло время оставить то, что больше не наполняет. Это может быть старое желание, проект или отношения. Ваша душа стремится к новым горизонтам — не сдерживайте себя.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Маг"

Все в ваших руках. Вы имеете все ресурсы, чтобы достичь желаемого. Действуйте решительно — сегодня не стоит сомневаться в себе. Ваш потенциал удивит даже вас самих.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Паж Мечей"

День активного обмена информацией. Прислушивайтесь к деталям, не игнорируйте мелочей. Следите за словами и держите эмоции под контролем — они могут быть вашим козырем или ловушкой.

