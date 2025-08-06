Гороскоп за картами Таро на 6 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 серпня 2025 за Таро
Середа, 6 серпня, обіцяє бути переломним днем у багатьох аспектах. Місяць, що росте, перебуває у раціональному знаку Козерога, а 14 місячна доба активізує внутрішні сили, посилює інтуїцію й закликає вас не зволікати з важливими рішеннями. Це період, коли потрібно бути максимально зібраними — на горизонті можуть з'явитися нові виклики, але й великі можливості. Карти Таро сьогодні проливають світло, на що саме варто звернути увагу кожному знаку Зодіаку.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 6 серпня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 6 серпня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сила"
Ви здатні подолати будь-які внутрішні сумніви. Сьогодні ваша витримка, рішучість і внутрішній спокій принесуть перемогу. Вірте у себе — це головне джерело вашої сили.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"
День сприятливий для насолоди результатами власної праці. Ви можете отримати нагороду, фінансову стабільність або довгоочікувану похвалу. Дозвольте собі відчути гордість за себе.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Колісниця"
День потребує динаміки та активності. Візьміть ініціативу у свої руки, і навіть складні справи вдасться подолати. Таро закликають Близнюків: не зволікайте.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Шістка Кубків"
Сьогодні думки можуть повертатися у минуле. Але зараз не час для ностальгії — згадайте, чому вас навчила історія, і рухайтеся далі з мудрістю.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Імператор"
Ви маєте шанс відчути контроль над ситуацією. Цей день підходить для ухвалення стратегічних рішень, укладання угод і наведення ладу в справах.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Паж Мечів"
Вас можуть випробовувати на витримку. Уважно слухайте й спостерігайте — хтось із оточення може вас провокувати. Не реагуйте надто емоційно, а дійте розумно.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Туз Кубків"
Це день емоційного оновлення. Вас може приємно здивувати хтось із близьких. Відкрийтесь щирим розмовам або новим почуттям.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Сімка Жезлів"
Сьогодні доведеться відстоювати свої переконання. Не бійтеся опору — ви маєте всі шанси довести свою правоту. Головне — не втрачати впевненості.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Двійка Пентаклів"
Буде багато справ, але баланс — ключ до успіху. Не хапайтеся за все одразу, краще розподіліть сили мудро.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Суд"
Цей день може стати символічною точкою відліку. Старі справи завершуються, починається щось нове. Прийміть виклики з відкритим серцем.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Лицар Кубків"
Можливе приємне романтичне або емоційне переживання. Дозвольте собі слідувати за почуттями, але не забувайте про розсудливість.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Вісімка Мечів"
Ви можете відчувати себе загнаними в кут. Але це — ілюзія. Карта дня закликає подивитися на ситуацію з іншого боку, і вихід обов'язково знайдеться.
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