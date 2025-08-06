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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 августа 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 августа 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 05:59
Гороскоп по картам Таро на 6 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Среда, 6 августа, обещает быть переломным днем во многих аспектах. Растущая Луна находится в рациональном знаке Козерога, а 14 лунные сутки активизируют внутренние силы, усиливают интуицию и призывают вас не медлить с важными решениями. Это период, когда нужно быть максимально собранными — на горизонте могут появиться новые вызовы, но и большие возможности. Карты Таро сегодня проливают свет, на что именно стоит обратить внимание каждому знаку Зодиака.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 6 августа 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Вы способны преодолеть любые внутренние сомнения. Сегодня ваша выдержка, решительность и внутреннее спокойствие принесут победу. Верьте в себя — это главный источник вашей силы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

День благоприятен для наслаждения результатами собственного труда. Вы можете получить награду, финансовую стабильность или долгожданную похвалу. Позвольте себе почувствовать гордость за себя.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесница"

День требует динамики и активности. Возьмите инициативу в свои руки, и даже сложные дела удастся преодолеть. Таро призывают Близнецов: не медлите.

Рак (22 июня - 22 июля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сегодня мысли могут возвращаться в прошлое. Но сейчас не время для ностальгии — вспомните, чему вас научила история, и двигайтесь дальше с мудростью.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

У вас есть шанс почувствовать контроль над ситуацией. Этот день подходит для принятия стратегических решений, заключения сделок и наведения порядка в делах.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Мечей"

Вас могут испытывать на выдержку. Внимательно слушайте и наблюдайте — кто-то из окружения может вас провоцировать. Не реагируйте слишком эмоционально, а действуйте разумно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день эмоционального обновления. Вас может приятно удивить кто-то из близких. Откройтесь искренним разговорам или новым чувствам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня придется отстаивать свои убеждения. Не бойтесь сопротивления — вы имеете все шансы доказать свою правоту. Главное — не терять уверенности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Будет много дел, но баланс — ключ к успеху. Не хватайтесь за все сразу, лучше распределите силы мудро.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Суд"

Этот день может стать символической точкой отсчета. Старые дела завершаются, начинается что-то новое. Примите вызовы с открытым сердцем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Возможно приятное романтическое или эмоциональное переживание. Позвольте себе следовать за чувствами, но не забывайте о благоразумии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Вы можете чувствовать себя загнанными в угол. Но это — иллюзия. Карта дня призывает посмотреть на ситуацию с другой стороны, и выход обязательно найдется.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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