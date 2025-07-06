Гороскоп за картами Таро на 6 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Неділя, 6 липня 2025 року, несе спокійні, але глибокі енергетичні вібрації. Це чудовий день для внутрішнього переосмислення, завершення справ і підготовки до нового тижня. Карти Таро на сьогодні дають кожному знаку Зодіаку власну підказку — коротку, але дуже точну.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на неділю, 6 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дурень"

Цей день створений для спонтанності та нових вражень. Вам варто дозволити собі вийти за рамки звичного. Дурень символізує новий початок або свіже бачення ситуації. Не бійтеся ризикувати, але робіть це з розумом та відкритим серцем.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Справедливість"

Сьогодні важливо бути чесними з собою. Ваші дії, рішення або слова можуть мати довгострокові наслідки. Карта дня закликає зберігати баланс і не поспішати з висновками.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колісниця"

Час руху вперед. Колісниця вказує на динаміку, силу волі та перемогу над сумнівами. Якщо маєте мету — не зупиняйтесь. Цей день сприятливий для поїздок, рішень та ініціатив.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Сьогодні добре як давати, так і приймати. Якщо ви давно чекали на підтримку — вона може прийти саме зараз. А якщо маєте можливість допомогти — зробіть це. Карта говорить про обмін, довіру і відкритість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Жезлів"

Ваше світло цього дня буде особливо помітним. Карта дня вказує на внутрішню силу, харизму та впевненість. Ви можете надихнути інших або привернути увагу там, де це важливо.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Цей день відкриває новий емоційний простір. Можливе приємне знайомство, творчий імпульс або романтична атмосфера. Паж Кубків вчить бачити красу навіть у дрібницях. Дозвольте собі легкість і мрійливість.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Неділя, 6 липня, просить вас уповільнитися. Якщо ви втомилися — це час для відпочинку, тиші або медитації. Четвірка Мечів говорить про потребу у внутрішньому зціленні. Відновіть сили — вони знадобляться вже незабаром.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Можливо, ви стоїте перед кількома варіантами або мріями. Але не всі вони реальні. Карта дня нагадує: важливо відрізнити фантазії від справжніх цілей. Слухайте інтуїцію — вона вкаже правильний напрямок.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператор"

День, коли ви маєте повне право керувати ситуацією. Імператор символізує авторитет, структуру та порядок. Візьміть на себе ініціативу — ваші рішення сьогодні особливо важливі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

Можливі дрібні конфлікти або внутрішнє напруження. Це день, коли потрібно вміти відстоювати своє, але не йти у протистояння заради самого процесу. Пошукайте конструктив — він допоможе зберегти мир і гідність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Чудовий день для родини, щирих розмов і теплих зустрічей. Карта вказує на гармонію, душевне задоволення і підтримку з боку близьких. Цінуйте ці моменти — саме в них справжнє щастя.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вежа"

Можливі різкі зміни або несподіване усвідомлення. Але Вежа в Таро — це не кінець, а очищення. Все, що руйнується сьогодні, зникає не дарма. Важливо зберігати внутрішній центр і не боятися почати з нового фундаменту.

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