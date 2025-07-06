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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 июля 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 июля 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 05:55
Гороскоп по картам Таро на 6 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Воскресенье, 6 июля 2025 года, несет спокойные, но глубокие энергетические вибрации. Это отличный день для внутреннего переосмысления, завершения дел и подготовки к новой неделе. Карты Таро на сегодня дают каждому знаку Зодиака собственную подсказку — короткую, но очень точную.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на воскресенье, 6 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дурак"

Этот день создан для спонтанности и новых впечатлений. Вам стоит позволить себе выйти за рамки привычного. Дурак символизирует новое начало или свежее видение ситуации. Не бойтесь рисковать, но делайте это с умом и открытым сердцем.

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Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Справедливость"

Сегодня важно быть честными с собой. Ваши действия, решения или слова могут иметь долгосрочные последствия. Карта дня призывает сохранять баланс и не спешить с выводами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесница"

Время движения вперед. Колесница указывает на динамику, силу воли и победу над сомнениями. Если есть цель — не останавливайтесь. Этот день благоприятен для поездок, решений и инициатив.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Сегодня хорошо как давать, так и принимать. Если вы давно ждали поддержки — она может прийти именно сейчас. А если есть возможность помочь — сделайте это. Карта говорит об обмене, доверии и открытости.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Ваш свет в этот день будет особенно заметным. Карта дня указывает на внутреннюю силу, харизму и уверенность. Вы можете вдохновить других или привлечь внимание там, где это важно.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Этот день открывает новое эмоциональное пространство. Возможно приятное знакомство, творческий импульс или романтическая атмосфера. Паж Кубков учит видеть красоту даже в мелочах. Позвольте себе легкость и мечтательность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Воскресенье, 6 июля, просит вас замедлиться. Если вы устали — это время для отдыха, тишины или медитации. Четверка Мечей говорит о потребности во внутреннем исцелении. Восстановите силы — они пригодятся уже в скором времени.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Возможно, вы стоите перед несколькими вариантами или мечтами. Но не все они реальны. Карта дня напоминает: важно отличить фантазии от настоящих целей. Слушайте интуицию — она укажет правильное направление.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Император"

День, когда вы имеете полное право управлять ситуацией. Император символизирует авторитет, структуру и порядок. Возьмите на себя инициативу — ваши решения сегодня особенно важны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Возможны мелкие конфликты или внутреннее напряжение. Это день, когда нужно уметь отстаивать свое, но не идти в противостояние ради самого процесса. Поищите конструктив — он поможет сохранить мир и достоинство.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Отличный день для семьи, искренних разговоров и теплых встреч. Карта указывает на гармонию, душевное удовлетворение и поддержку со стороны близких. Цените эти моменты — именно в них настоящее счастье.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Башня"

Возможны резкие перемены или неожиданное осознание. Но Башня в Таро — это не конец, а очищение. Все, что разрушается сегодня, исчезает не зря. Важно сохранять внутренний центр и не бояться начать с нового фундамента.

Ранее мы делились, какие знаки Зодиака смогут преодолеть страхи в июле 2025 года по Таро.

Напомним, мы писали, что Таро определили знаки Зодиака, которым нужно доверять интуиции во второй месяц лета.

Также мы рассказывали, какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь в июле по прогнозу карт Таро.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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