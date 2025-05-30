Гороскоп за картами Таро на 30 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 30 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 30 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 30 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Маг"
На вас чекають дивовижні події і багато уваги, особливо від протилежної статі. Це гарний день для перших кроків чи ініціативи, а любовні знайомства, ділові пропозиції і раптові зустрічі можуть принести приємні сюрпризи.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Імператриця"
Спробуйте зосередитися виключно на своїх бажаннях і потреби. Це гарний день для турботи про тіло і оновлення гардеробу, але будьте обережні з грошима, особливо якщо вони із сімейного бюджету.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Шут"
Будьте уважними зі словами і діями, особливо на роботі. В особистому житті може бути напруга, але уникайте сарказму і не ведіться на імпульси.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Це таємничий день, коли ви можете отримати корисну інформацію чи перспективну пропозицію. Ввечері у вас буде гарний настрій, особливо якщо ви побудете наодинці чи поруч із коханою людиною.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Імператор"
Не плануйте сьогодні важких домашніх справ, особливо ремонт чи переїзд, адже все може піти не за планом. Цього дня у вас можуть виникнути проблеми зі шлунком чи переїдання, тому зверніть увагу на своє харчування.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Сила"
Сьогодні не перенавантажуйте себе роботою чи зустрічами, а відпочиньте. Ввечері проведіть час із партнером, наприклад, влаштуйте романтичну вечерю, прогуляйтеся чи щиро поговоріть.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Відлюдник"
Побудьте сьогодні наодинці, не робіть масштабних покупок та не приймайте рішення, пов’язані з грошима. Хтось з близьких може попросити позичити гроші, але подумайте перед цим двічі.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Правосуддя"
Це доленосний день, особливо у сфері особистого життя, коли всі вчинки матимуть наслідки. Хтось може вийти на новий рівень у стосунках, одружитися чи відновити втрачений зв’язок, а комусь доведеться розійтися з партнером.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Світ"
Це гармонійний день, коли може успішно завершитися якийсь етап у житті. Це гарний день для спорту, прогулянок, подорожей і будь-яких тілесних практик. Зранку краще відвідати нараду, а ввечері — розслабитися.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Трійка Жезлів"
Сьогодні готуйтеся до напруги, особливо на роботі. Цього дня ви також можете відчути погіршення самопочуття, особливо якщо ви втомилися.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Вісімка Жезлів"
Це доволі активний день, який наповнений спілкуванням і неочікуваними новинами. У вас можуть з’явитися важливі перемовини, нові контакти чи зміни на роботі. Ввечері на вас чекають гарні сюрпризи.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
У ваших стосунках і фінансовому стані можуть бути важливі зміни. Також вам може знадобитися прийняти непросте, але важливе рішення.
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