Гороскоп за картами Таро на 30 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Розклад на картах Таро. Фото: скриншот з YouTube

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 30 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 30 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

На вас чекають дивовижні події і багато уваги, особливо від протилежної статі. Це гарний день для перших кроків чи ініціативи, а любовні знайомства, ділові пропозиції і раптові зустрічі можуть принести приємні сюрпризи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Спробуйте зосередитися виключно на своїх бажаннях і потреби. Це гарний день для турботи про тіло і оновлення гардеробу, але будьте обережні з грошима, особливо якщо вони із сімейного бюджету.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шут"

Будьте уважними зі словами і діями, особливо на роботі. В особистому житті може бути напруга, але уникайте сарказму і не ведіться на імпульси.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Це таємничий день, коли ви можете отримати корисну інформацію чи перспективну пропозицію. Ввечері у вас буде гарний настрій, особливо якщо ви побудете наодинці чи поруч із коханою людиною.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Не плануйте сьогодні важких домашніх справ, особливо ремонт чи переїзд, адже все може піти не за планом. Цього дня у вас можуть виникнути проблеми зі шлунком чи переїдання, тому зверніть увагу на своє харчування.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні не перенавантажуйте себе роботою чи зустрічами, а відпочиньте. Ввечері проведіть час із партнером, наприклад, влаштуйте романтичну вечерю, прогуляйтеся чи щиро поговоріть.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Відлюдник"

Побудьте сьогодні наодинці, не робіть масштабних покупок та не приймайте рішення, пов’язані з грошима. Хтось з близьких може попросити позичити гроші, але подумайте перед цим двічі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Правосуддя"

Це доленосний день, особливо у сфері особистого життя, коли всі вчинки матимуть наслідки. Хтось може вийти на новий рівень у стосунках, одружитися чи відновити втрачений зв’язок, а комусь доведеться розійтися з партнером.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Світ"

Це гармонійний день, коли може успішно завершитися якийсь етап у житті. Це гарний день для спорту, прогулянок, подорожей і будь-яких тілесних практик. Зранку краще відвідати нараду, а ввечері — розслабитися.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Сьогодні готуйтеся до напруги, особливо на роботі. Цього дня ви також можете відчути погіршення самопочуття, особливо якщо ви втомилися.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Це доволі активний день, який наповнений спілкуванням і неочікуваними новинами. У вас можуть з’явитися важливі перемовини, нові контакти чи зміни на роботі. Ввечері на вас чекають гарні сюрпризи.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

У ваших стосунках і фінансовому стані можуть бути важливі зміни. Також вам може знадобитися прийняти непросте, але важливе рішення.

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