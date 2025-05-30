Гороскоп по картам Таро на 30 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Расклад на картах Таро. Фото: скриншот с YouTube

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 30 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 30 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

Вас ждут удивительные события и много внимания, особенно от противоположного пола. Это хороший день для первых шагов или инициативы, а любовные знакомства, деловые предложения и внезапные встречи могут принести приятные сюрпризы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Попробуйте сосредоточиться исключительно на своих желаниях и потребностях. Это хороший день для заботы о теле и обновления гардероба, но будьте осторожны с деньгами, особенно если они из семейного бюджета.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шут"

Будьте внимательны со словами и действиями, особенно на работе. В личной жизни может быть напряжение, но избегайте сарказма и не ведитесь на импульсы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Это таинственный день, когда вы можете получить полезную информацию или перспективное предложение. Вечером у вас будет хорошее настроение, особенно если вы побываете наедине или рядом с любимым человеком.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Не планируйте сегодня тяжелых домашних дел, особенно ремонт или переезд, ведь все может пойти не по плану. В этот день у вас могут возникнуть проблемы с желудком или переедание, поэтому обратите внимание на свое питание.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Сила"

Сегодня не перегружайте себя работой или встречами, а отдохните. Вечером проведите время с партнером, например, устройте романтический ужин, прогуляйтесь или искренне поговорите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Отшельник"

Побудьте сегодня наедине, не делайте масштабных покупок и не принимайте решения, связанные с деньгами. Кто-то из близких может попросить одолжить деньги, но подумайте перед этим дважды.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Правосудие"

Это судьбоносный день, особенно в сфере личной жизни, когда все поступки будут иметь последствия. Кто-то может выйти на новый уровень в отношениях, жениться или восстановить утраченную связь, а кому-то придется разойтись с партнером.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Мир"

Это гармоничный день, когда может успешно завершиться какой-то этап в жизни. Это хороший день для спорта, прогулок, путешествий и любых телесных практик. Утром лучше посетить совещание, а вечером — расслабиться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Сегодня готовьтесь к напряжению, особенно на работе. В этот день вы также можете почувствовать ухудшение самочувствия, особенно если вы устали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Это довольно активный день, который наполнен общением и неожиданными новостями. У вас могут появиться важные переговоры, новые контакты или изменения на работе. Вечером вас ждут хорошие сюрпризы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Двойка Кубков"

В ваших отношениях и финансовом состоянии могут быть важные изменения. Также вам может понадобиться принять непростое, но важное решение.

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