Гороскоп по картам Таро на 30 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 30 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 30 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 30 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Маг"
Вас ждут удивительные события и много внимания, особенно от противоположного пола. Это хороший день для первых шагов или инициативы, а любовные знакомства, деловые предложения и внезапные встречи могут принести приятные сюрпризы.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Императрица"
Попробуйте сосредоточиться исключительно на своих желаниях и потребностях. Это хороший день для заботы о теле и обновления гардероба, но будьте осторожны с деньгами, особенно если они из семейного бюджета.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Шут"
Будьте внимательны со словами и действиями, особенно на работе. В личной жизни может быть напряжение, но избегайте сарказма и не ведитесь на импульсы.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Это таинственный день, когда вы можете получить полезную информацию или перспективное предложение. Вечером у вас будет хорошее настроение, особенно если вы побываете наедине или рядом с любимым человеком.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Император"
Не планируйте сегодня тяжелых домашних дел, особенно ремонт или переезд, ведь все может пойти не по плану. В этот день у вас могут возникнуть проблемы с желудком или переедание, поэтому обратите внимание на свое питание.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Сила"
Сегодня не перегружайте себя работой или встречами, а отдохните. Вечером проведите время с партнером, например, устройте романтический ужин, прогуляйтесь или искренне поговорите.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Отшельник"
Побудьте сегодня наедине, не делайте масштабных покупок и не принимайте решения, связанные с деньгами. Кто-то из близких может попросить одолжить деньги, но подумайте перед этим дважды.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Правосудие"
Это судьбоносный день, особенно в сфере личной жизни, когда все поступки будут иметь последствия. Кто-то может выйти на новый уровень в отношениях, жениться или восстановить утраченную связь, а кому-то придется разойтись с партнером.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Мир"
Это гармоничный день, когда может успешно завершиться какой-то этап в жизни. Это хороший день для спорта, прогулок, путешествий и любых телесных практик. Утром лучше посетить совещание, а вечером — расслабиться.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Тройка Жезлов"
Сегодня готовьтесь к напряжению, особенно на работе. В этот день вы также можете почувствовать ухудшение самочувствия, особенно если вы устали.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Восьмерка Жезлов"
Это довольно активный день, который наполнен общением и неожиданными новостями. У вас могут появиться важные переговоры, новые контакты или изменения на работе. Вечером вас ждут хорошие сюрпризы.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Двойка Кубков"
В ваших отношениях и финансовом состоянии могут быть важные изменения. Также вам может понадобиться принять непростое, но важное решение.
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